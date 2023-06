Gesto inatteso di Fabrizio Corona nei confronti di Silvio Berlusconi. L’ex re dei paparazzi sarebbe entrato in possesso di 3 foto inedite.

Un gesto tanto bello quanto inatteso da parte di Fabrizio Corona nei confronti del compianto Silvio Berlusconi. Tramite le sue stories su Instagram e con quello che sembra essere un articolo da lui approvaro su Mowmag, l’ex re dei paparazzi ha svelato la vera storia attorno all’ultima foto del Cavaliere scattata prima del ricovero e, quindi, poco prima anche della sua morte. Foto che, in realtà, sarebbero 3, inedite, e non pubblicate per rispetto.

Fabrizio Corona e le 3 foto inedite di Berlusconi prima della morte

Fabrizio Corona

Sui giornali, specie Corriere della Sera e La Stampa, è uscita appunto quella che viene considerata l’ultima foto pubblica del Cavaliere dove lui abbraccia un giovane bambino tifoso del Milan in un bar di Milano 2. Tale scatto, però, non sarebbe l’unico.

“Un’altra foto, infatti, non è stata mostrata, forse per delicatezza. Si tratta di un primo piano di Berlusconi, probabilmente gonfio per via dei cortisoni, in condizioni fisiche che colpiscono e che mostrano chiaramente quanto il Cavaliere fosse malato. Nonostante il sorriso il Presidente non avrebbe potuto mascherare il suo stato di salute”, si legge su Mowmag.

La spiegazione prosegue poi: “La foto sarebbe arrivata per e-mail a Fabrizio Corona venerdì scorso insieme ad altre due immagini, nella speranza di poter guadagnare qualcosa vendendola. Una proposta, questa, che Corona ha però rifiutato senza neanche chiedere il prezzo, ritenendo che sarebbe stato come lucrare sulla malattia di Berlusconi. La sua amata Milano 2, che potrebbe avere per iniziativa del sindaco di Segrate Paolo Micheli la prima piazza intitolata al leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset, e quell’ultima “ora di libertà” avrebbero potuto scontrarsi con la voglia di profitto di un anonimo in possesso della fera. Un’immagine di troppo su cui, sperando di incontrare il favore di Corona, si era pensato di poter spingere per avere qualcosa in cambio”.

Come noto, però, al momento non sono emerse altre foto a parte quella conosciuta, e nell’articolo si legge, infatti: “Un tentativo abortito sul nascere che avrebbe potuto avere una risonanza ancora maggiore visto il tragico epilogo di lunedì 12. Foto che avrebbero un valore giorni fa ma che oggi sarebbero costate decisamente meno di quanto avrebbe potuto proporre”.

Insomma, l’ex re dei paparazzi, per stima e rispetto verso il Cavaliere ha scelto di non lucrare. Un bel gesto.

Di seguito anche quello che è stato il saluto di Corona con un post dedicato a Berlusconi:

Riproduzione riservata © 2023 - DG