Tanti auguri a Jasmine Carrisi che sui social ha mostrato come ha festeggiato il compleanno. A far parlare, però, la scritta sulla torta…

22 anni per la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi che ha deciso di festeggiare in grande stile. Sui social anche le foto di alcuni dei momenti dedicati alla sua festa dove spicca una super torta con una scritta che ha fatto molti discutere…

Jasmine Carrisi e la scritta sulla torta di compleanno

Jasmine Carrisi

Sono state ore di festa in casa Carrisi ed in particolare per la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine che ha fatto 22 anni. La ragazza ha deciso di trascorrere bei momenti con i suoi amici e di condividere sui social alcuni dei momenti tra stories Instagram e foto in un post.

Proprio dai contenuti da lei pubblicati è stato possibile ricostruire un po’ la serata, la location e vedere anche alcuni dettagli come la scritta sulla torta che ha fatto discutere. “Bitching since 2001”, si legge sul dolce a lei dedicato. Un qualcosa che, tradotto, si avvicina al “Stro**a dal 2001”.

Da quanto sembra, la ragazza ha organizzato il party di compleanno nel lussuosissimo 5 stelle Patria Palace Hotel a Lecce, a due passi dal luogo dove vive, ovvero Cellino San Marco, casa della sua famiglia.

Sul posto è arrivata su una vettura con autista e con delle amiche. Il posto è bellissimo anche perché si tratta di un palazzo settecentesco modernizzato ma con la classe e lo stile che richiama al passato.

Aperitivo, festa con vista esclusiva e buon cibo, con bollicine, a completare la serata.

Poi appunto la torta con la scritta che a qualcuno ha fatto sorridere e ad altri storcere un po’ il naso. Lei, intanto, bellissima con canottiere e tutina ha festeggiato e, probabilmente, ignorato le poche critiche.

Di seguito anche il post Instagram della ragazza:

Riproduzione riservata © 2023 - DG