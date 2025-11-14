Andrea Delogu torna in sala prove a Ballando con le Stelle: il gesto toccante di Nikita Perotti

Andrea Delogu torna in sala prove dopo il lutto per il fratello e trova il sostegno di Nikita Perotti. Il loro momento insieme commuove i fan e precede il possibile rientro a Ballando con le Stelle.

Dopo un dolore immenso e una pausa inevitabile da ogni impegno, Andrea Delogu è tornata a mostrarsi in un luogo che fino a poche settimane fa rappresentava normalità e routine: la sala prove di Ballando con le Stelle. Il suo rientro, avvenuto dopo il grave lutto in seguito alla morte del fratello Evan, non è stato annunciato, né pubblicizzato. Le immagini arrivate dagli studi, però, mostrano un cammino lento, fragile, ma profondamente umano. E accanto a lei, una presenza che in queste settimane è diventata un punto fermo.

Il legame con Nikita nel momento più buio

A condividere per primo il momento è stato Nikita Perotti, il ballerino e insegnante che accompagna Andrea Delogu nel programma di Milly Carlucci. Proprio lui, giovedì 13 novembre, ha pubblicato una breve clip sui social che mostra la conduttrice mentre si esercita, ancora visibilmente provata. Lo sguardo è segnato, il sorriso appena accennato, ma è proprio Nikita a tentare di alleggerire l’atmosfera: la prende in giro, fa pose buffe davanti allo specchio, mostra i muscoli per strapparle un cenno di sorriso.

Andrea Delogu e Nikita Perotti in un primo piano – www.donnaglamour.it

Tra i due l’affetto è palpabile. Entrambi, infatti, si scambiano anche un abbraccio affettuoso: “Nelle scorse settimane la mia vita e quella della mia famiglia si sono fermate. Ho avuto bisogno di silenzio perché trovare le parole per raccontare quello che è accaduto è estremamente difficile”, aveva raccontato Andrea nel suo ritorno alla conduzione de La Porta Magica, lasciando emergere tutto il dolore per la perdita “ingiusta” del fratello appena 18enne.

La decisione di Andrea Delogu su Ballando con le Stelle

Ed è proprio qui che arriva la notizia che tutti attendevano: dopo il dolore, il silenzio e un rientro in punta di piedi, Andrea Delogu ha deciso di tentare ufficialmente il ritorno in gara. Sabato 15 novembre affronterà uno spareggio a Ballando con le Stelle insieme a Nikita, sfidando le coppie formate da Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, e da Marcella Bella e Chiquito.

Una scelta non scontata, che arriva a pochi giorni dal lutto che ha sconvolto la sua vita. Un passo avanti che non cancella il dolore, ma che forse rappresenta il primo tentativo di trasformarlo – come lei stessa ha detto – “in amore per la vita, perché è quello che dobbiamo a Evan”.