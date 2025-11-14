Pamela Camassa volta pagina dopo Filippo Bisciglia: spunta il bacio con un altro

Pamela Camassa volta pagina dopo la fine con Filippo Bisciglia: spuntano le foto del bacio con Stefano Russo. Ecco chi è il nuovo uomo al suo fianco.

Dopo settimane di indiscrezioni, silenzi e tentativi di ricucire un rapporto ormai incrinato, nella vita di Pamela Camassa sembra essersi aperto un capitolo completamente nuovo. La showgirl, reduce dalla separazione da Filippo Bisciglia dopo 17 anni insieme, è tornata al centro del gossip. Da giorni si mormora di una vicinanza speciale, ma solo ora sono emersi dettagli che cambiano la prospettiva sulla sua vita privata. Le foto pubblicate nelle ultime ore non lasciano spazio a molte interpretazioni.

Una nuova presenza dopo Filippo Bisciglia

Da quanto emerge, i tentativi di Maria De Filippi di avvicinare Pamela Camassa e Filippo Bisciglia non avrebbero portato alcun risultato. La rottura annunciata a fine settembre sembra infatti definitiva, e oggi la showgirl pare essersi concessa la possibilità di guardare avanti.

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi (che riporta le foto), Pamela sarebbe stata paparazzata mentre bacia un uomo conosciuto di recente: Stefano Russo, volto estraneo al mondo dello spettacolo, incontrato durante alcune partite di padel in un club sportivo romano. Le immagini, descritte come inequivocabili, mostrano baci – prontamente immortalati dai paparazzi – scambiati proprio sul campo dove lui lavorerebbe.

Gli amici della showgirl avrebbero inoltre confermato al settimanale che i due si vedono da diverse settimane. Lei, racconta ancora il giornale di gossip, è stata avvistata mentre si muoveva tra il bar e il piazzale del centro sportivo, prima di ritirare un pacco contenente pennarelli per bambini, destinati alla figlia di lui.

Il bacio che conferma tutto: chi è Stefano Russo

Ed è proprio sul campo da padel che si sarebbe consumata la scena che sta facendo parlare tutti: la giornata si sarebbe conclusa con Pamela Camassa pronta a lasciare il centro, mentre lui la raggiungeva “per un altro bacio”, come riportato nel servizio fotografico.

Ma chi è l’uomo che starebbe facendo battere di nuovo il cuore della showgirl? Stefano Russo lavora presso The Fox, noto centro sportivo romano frequentato da diversi personaggi televisivi. Papà di una bambina, sui social appare circondato da amici noti come Francesco Arca. La Camassa segue il suo profilo Instagram, ma sui social non è arrivata alcuna conferma o smentita: nessun indizio esplicito, nessuna foto insieme, un silenzio che rende il tutto ancora più chiacchierato.