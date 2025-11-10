Andrea Delogu torna in TV dopo il lutto, le prime parole: “Una perdita ingiusta e fa molta paura”

Andrea Delogu torna in TV con La porta magica dopo la tragica morte del fratello Evan. Le sue parole in apertura commuovono il pubblico.

Dopo settimane di assenza, Andrea Delogu è tornata sul piccolo schermo per guidare il suo programma La porta magica. Un rientro delicato e segnato da una profonda emozione, poiché arriva dopo un terribile lutto: la tragica scomparsa del fratello Evan, appena diciottenne. Prima di iniziare la nuova puntata, la conduttrice ha voluto condividere pubblicamente il suo dolore, trovando parole che hanno commosso il pubblico.

Andrea Delogu torna in TV dopo il lutto: le sue parole

“Buon pomeriggio a tutti voi. Prima di riprendere il viaggio della porta magica, il luogo delle vostre emozioni, delle vostre storie, sento il bisogno di condividere con voi la mia di storia“. Con queste parole Andrea Delogu ha aperto il suo discorso a La porta magica, spiegando quanto sia stato difficile affrontare quanto accaduto nelle ultime settimane.

“Nelle scorse settimane, la vita della mia famiglia e la mia si sono fermate. E ho avuto bisogno di silenzio, perché trovare le parole per raccontare quello che è accaduto è estremamente difficile“. Poi ha aggiunto: “Ho perso mio fratello Evan in un incidente“.

Aveva solo diciotto anni, ed era – come lo ha descritto la conduttrice – “un ragazzo straordinario, pieno di vita, di sogni e della luce che appartiene a chi è pronto ad abbracciare il mondo, il futuro, come tutti i ragazzi della sua età“.

Il suo dolore per la perdita del fratello Evan

Un dolore immenso, che Andrea Delogu affronta con coraggio, cercando di trasformarlo: “Il dolore di questa perdita ingiusta accompagna ogni mio respiro e fa molta paura, ma è qualcosa con cui dovrò imparare a convivere e che la mia famiglia e io dobbiamo riuscire a trasformare in amore per la vita, perché è quello che uniti dobbiamo a Evan“.

Ha voluto ringraziare profondamente chi le è stato vicino: “Desidero ringraziare profondamente chi ha compreso la mia necessità di fermarmi e grazie alla RAI per avermi concesso il tempo di prendermi cura dei miei cari, per non avermi mai fatto sentire pressioni, ma solo vicinanza e rispetto“.

Infine, ha concluso: “Ora, a nome mio e della mia famiglia, voglio davvero ringraziarvi tutti, uno per uno, per l’empatia e l’affetto sincero che Evan e noi abbiamo ricevuto. Grazie a tutti voi, il vostro amore, ve lo assicuro, ci ha aiutati a non cadere“.