Beppe Vessicchio, le parole della figlia Alessia prima del funerale: “È terribile quello che è successo”

Alessia Vessicchio ricorda il padre Beppe in diretta a La Volta Buona: parole toccanti prima del funerale del celebre maestro.

Dopo l’addio improvviso al Beppe Vessicchio, è stata la figlia Alessia a rompere il silenzio, intervenendo nel programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo. In diretta televisiva, ha condiviso il suo dolore. I funerali si terranno lunedì 10 novembre, alle ore 15, presso la chiesa dei Santi Angeli Custodi in piazza Sempione, a Roma, nel quartiere dove il maestro viveva da anni.

La figlia di Beppe Vessicchio ricorda il padre a La Volta Buona

Intervenuta visibilmente provata, prima dei funerali, Alessia Vessicchio ha deciso di prendere la parola pubblicamente per onorare il ricordo del padre Beppe Vessicchio e per ringraziare quanti hanno mostrato affetto in un momento così difficile.

“Io sono molto provata, però ho accettato di dire due parole perché credo sia giusto ringraziare perché lui ci ha insegnato sempre ad essere garbati, ad essere gentili. Non ha mai rifiutato una parola a nessuno“, ha dichiarato all’inviato de La Volta Buona.

Nel corso dell’intervista, ha ripercorso la storia del loro rapporto, rivelando un dettaglio personale: “Sono 48 anni che lui è mio padre, lui ha scelto di essere mio padre quando io avevo 7 anni e dal primo giorno ha detto mia figlia“.

“Profondamente terribile quello che è successo”

Il dolore per la scomparsa del padre Beppe Vessicchio è stato descritto dalla figlia Alessia con parole piene di sconforto e incredulità: “Io in questo momento sono devastata, lo trovo profondamente terribile quello che è successo“.

Ha raccontato a La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo, quanto fosse inaspettato quanto accaduto, spiegando che nulla lasciava presagire un epilogo così tragico: “Eravamo assolutamente impreparati, perché non si muore a 69 anni quando la sera prima dici stai serena che torno a casa“.