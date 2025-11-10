Lutto per i Negramaro: l’addio di Giuliano Sangiorgi

Lutto per Giuliano Sangiorgi dei Negramaro: scomparsa la nonna materna Stella Manieri. Il messaggio d’addio sui social.

Dopo lo stop dei Negramaro annunciato qualche giorno fa, arriva un altro momento difficile per Giuliano Sangiorgi. Il cantante ha perso sua nonna materna, Stella Manieri, figura centrale nella vita e nelle canzoni dell’artista. L’artista ha voluto renderle omaggio con parole toccanti, condividendo il dolore e l’amore sui social.

Il messaggio d’addio di Giuliano Sangiorgi

Giuliano Sangiorgi ha scelto i social media per dare il suo addio pubblico alla nonna Stella, come riportato da Leggo.it, scomparsa a 98 anni. Un lungo messaggio, che è molto più di un semplice saluto: è un tributo sentito a una figura che ha rappresentato un punto fermo nella sua esistenza.

“Sei il moto perpetuo delle onde. Sei il mare che mi porto dentro. Sei l’infinito tempo che avrei voluto creare, per tenerti qui, per sempre“, scrive il frontman dei Negramaro, lasciando emergere tutta la sua sensibilità e il dolore per la perdita.

Il post su Instagram è un vero e proprio inno all’amore che legava il cantante alla nonna. Un affetto che attraversa le generazioni e che si riflette anche nel nome della figlia del cantante: “Sei il nome di mia figlia. Sei lei quando mi balla addosso“.

I funerali della nonna Stella Manieri

Nel ricordo di Giuliano Sangiorgi, aggiunge Leggo.it, nonna Stella non è solo una figura familiare, ma un simbolo di forza, accoglienza e gioia. Il cantante la descrive come “tutti i miei sorrisi più rumorosi“, riconoscendole un ruolo fondamentale nella sua capacità di amare e donarsi agli altri: “Sei me, quando, per gli altri, sono disposto a tutto. Sei gli altri, tutti gli altri che hai sempre accolto“.

“Sei ‘sostanza che non può sparire’! Buon viaggio, Nonna Stella“, ha concluso il suo post. I funerali di Stella Manieri si terranno domani mattina, martedì 11 novembre, presso la Chiesa Beata Vergine del Rosario a Copertino.