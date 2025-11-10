“Non è ego, ma dignità”: nota cantante contro Francesca Fagnani, stoccata a Belve

Una nota cantante si scaglia contro Francesca Fagnani e critica il modo in cui vengono scelti gli ospiti di Belve. Le sue parole infiammano i social.

Negli ultimi giorni, una nota artista della musica italiana ha pubblicato sui social uno sfogo che ha rapidamente attirato l’attenzione del pubblico. Il motivo? Le sue parole erano rivolte direttamente a Francesca Fagnani, padrona di casa di Belve, il talk di Rai 2 che ogni settimana – tranne questo martedì, costretta ad una pausa forzata – raccoglie ascolti record e interviste destinate a far discutere. Ma questa volta, a scatenare la curiosità, non è stata una puntata del programma bensì un post molto acceso, firmato da una cantante che ha deciso di dire la sua. E non ha certo usato mezzi termini.

Attacco social a Belve

La nuova stagione di Belve ha già regalato momenti forti e ospiti di grande richiamo, da cui non sono mancate confessioni e rivelazioni destinate a far rumore. Ma mentre Francesca Fagnani si prepara alle prossime puntate – dove nella prossima è atteso l’arrivo di Cristiano Malgioglio – un inatteso commento social ha riacceso la discussione sullo show.

A parlare è stata Wanda Fisher, artista che vanta collaborazioni con vere e proprie icone della musica italiana. In un lungo post, la cantante ha puntato il dito contro quella che definisce come una deriva del successo facile.

La cantante Wanda Fisher contro Francesca Fagnani

In una sorta di lettera aperta alla conduttrice ripresa da Novella 2000, Wanda Fisher ha espresso tutto il suo disappunto verso quella che considera una perdita di autenticità nel mondo dello showbiz.

“Cara Francesca, ho visto la penultima puntata di Belve e mi sono chiesta: ma davvero oggi basta urlare, ballare per strada o collezionare scandali per meritarsi un invito in TV? Io ho cantato con Mina, Bosé, Celentano, Zanicchi, Carrà, Battisti. Ho fatto spettacolo, quello vero (quello che richiedeva voce, talento e fatica, non follower e filtri). Eppure, chi ha trasformato la propria vita in un reality per TikTok viene celebrato come icona, mentre chi ha costruito arte e carriera viene ignorato. Non è una questione di ego, è una questione di dignità: dello spettacolo, della musica, della cultura. Lo trovo sconvolgente”, ha tuonato la cantante.

L’artista risentita ha chiarito che non si tratta di una polemica personale, ma di una presa di posizione artistica e culturale. Cosa accadrà adesso? La conduttrice, nota per la sua ironia e per la capacità di accogliere anche le critiche più pungenti, potrebbe davvero decidere di darle spazio in studio. E chissà che il prossimo duello verbale della trasmissione non sia proprio tra Francesca Fagnani e Wanda Fisher.