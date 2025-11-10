Tentato omicidio in diretta a La Mansión de Luinny: ecco come vedere il Grande Fratello Colombia

Vedere il Grande Fratello Colombia dall’Italia è semplicissimo, basta avere una connessione: scopriamo come fare.

Il Grande Fratello Colombia, che in realtà si chiama La Mansión de Luinny, sta attirando l’attenzione dei telespettatori italiani per alcune dinamiche che nel Belpaese sarebbero inaccettabili. Scopriamo come vedere il reality dall’Italia.

Perché si parla tanto del Grande Fratello Colombia?

La Mansión de Luinny, reality show made in Colombia che è identico al nostro Grande Fratello, sta facendo discutere anche in Italia. Non è la prima volta che programmi di questo genere regalano spettacoli ignobili, specialmente quando si tratta di versioni estere, ma questa volta si è superato il limite.

Mentre in Italia i concorrenti si squalificano anche per il titolo di una canzone (Fausto Leali ne è la prova), all’estero la realtà è molto diversa. In Colombia, la concorrente 34enne Yina Calderón ha spinto in piscina la deejay dominicana La Piry, cercando di tenerle la testa sott’acqua. Gli altri partecipanti, spaventati dalla scena, sono intervenuti immediatamente per separarle.

Yina, nel frattempo accusata di tentato omicidio da buona parte degli spettatori, è stata subito squalificata per comportamento aggressivo. La Piry, che dal canto suo è stata ammonita per averla provocata, si è sentita in colpa e ha chiesto alla produzione di far restare in casa la coinquilina.

Ecco il video dell’aggressione al Grande Fratello Colombia:

Come vedere il Grande Fratello Colombia?

La Piry, che in effetti aveva provocato Calderón mettendole la farina nell’asciugacapelli, ha ottenuto una concessione dalla produzione: decidere insieme a tutti gli altri concorrenti se far restare Yina in casa. I partecipanti hanno confermato la squalifica, ma il destino della donna, viste anche le rimostranze dei fan, è ancora in bilico.

Ma, come vedere il Grande Fratello Colombia anche dall’Italia? Semplicissimo: basta andare sulla pagina YouTube di LuinnyCorporan, dove il reality è disponibile in diretta.