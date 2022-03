Dove vedere Il commissario Ricciardi? In streaming è possibile recuperare tutti gli episodi della fiction con Lino Guanciale.

Nel 2021 ha esordito su Rai 1 Il commissario Ricciardi, fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni che ha avuto un grande successo riuscendo a conquistare una buona fetta di pubblico, basti pensare che ogni puntata della prima stagione è stata seguita in prima serata da circa 6 milioni di spettatori. Se vi siete persi gli episodi o più semplicemente volete rivederli e vi state chiedendo come fare, siete arrivati nel posto giusto.

Come vedere Il commissario Ricciardi in streaming e in TV

Come detto in precedenza, Il commissario Ricciardi è una fiction di Rai 1 e, come tutte le fiction di Rai 1, può essere vista anche in streaming gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay. Qui troverete tutti gli episodi che sono stati trasmessi in TV in modo da potervi rinfrescare la memoria nell’attesa della nuova stagione oppure, se non li avete mai visti, potrete cominciare a vederli.

Il commissario Ricciardi: cast e trama della fiction

Il Commissario Ricciardi è ambientata nella Napoli del ventennio fascista. Il protagonista è per l’appunto un commissario di polizia che ha una particolare capacità: riesce e vedere i fantasmi delle persone morte in maniera violenta, che sia per un omicidio o per un incidente. E proprio questi fantasmi lo aiutano a portare a termine le varie indagini che è chiamato a svolgere.

A interpretare il ruolo del commissario Ricciardi nell’omonima serie TV è Lino Guanciale, attore che è ormai diventato il volto simbolo delle fiction di Rai 1. Una grande famiglia, Che Dio ci aiuti, La dama beata, Non dirlo al mio capo, L’allieva ma anche Noi, il remake italiano della serie TV americana This is Us.

Nel cast de Il commissario Ricciardi, oltre a Lino Guanciale, troviamo poi anche Rossella Ferraro (attrice che ha lavorato anche i I Fratelli Caputo), Antonio Milo, Enrico Iannello, Nunzia Schisano e Vera Ratti. Completano il cast della fiction Serena Iansiti, Adriano Falvino, Giovanni Allocca, Fulvia Sacchi e Peppe Servillo.

