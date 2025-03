Dalle bestemmie fino alla violenze: quante espulsioni nella storia del GF! E c’è chi è stato squalificato due volte

Dal 2000 a oggi all’interno della casa del Grande Fratello sono passati tantissimi concorrenti. E molti sono stati squalificati.

Del Grande Fratello da quando è arrivato sulla televisione italiana ci ricordiamo i vincitori, alcune storie d’amore e altri momenti belli. Ma non solo. Perché la storia del reality show più longevo d’Italia ci sono anche momenti meno felici e soprattutto tante squalifiche che hanno colpito i concorrenti. Ce n’è addirittura uno che ha partecipato a due edizioni diverse del GF venendo squalificato in entrambe!

Grande Fratello: il concorrente squalificato due volte

Il concorrente che è stato squalificato addirittura in due edizioni diverse del Grande Fratello è Massimo Scattarella. Aveva partecipato una prima volta al GF 10, era uno dei concorrenti più amati ma una sera si lasciò scappare una bestemmia: la conseguenza fu l’espulsione dalla casa.

grande fratello occhio

Tornò nella casa l’anno successivo ma, incredibilmente, anche quella volta fu squalificato sempre per essersi lasciato scappare una bestemmia.

Grande Fratello: le espulsioni per bestemmia

Le squalifiche per bestemmia dal Grande Fratello sono stato tantissime nella storia del reality. La prima Guido Genovesi al GF 5, al GF8 l’espressione blasfema uscì dalla bocca di Mirko Sozio. Nel Grande Fratello 11 per questo stesso motivo, oltre al già citato Massimo Scattarella, sono stati espulsi anche Nathan Leali, Matteo Casnici e Pietro Titone: in totale quattro eliminazioni per lo stesso motivo.

Al Grande Fratello 12 fu squalificato invece Daniel Mkongo. Ma le espressione blasfema sono costate care anche ad alcuni concorrenti del GF Vip come Gianluca Impastato e Marco Predolin.

Grande Fratello: espulsioni per frase sessiste e razziste

Tra i motivi che hanno portato all’eliminazione dei concorrenti del Grande Fratello ci sono anche frasi sessiste, che hanno portato all’uscita di Clemente Russo e Salvo Veneziano (quest’ultimo quando ha partecipato al GF Vip 4). Fausto Leali è stato invece espulso dal Grande Fratello Vip per un’espressione razzista.

Squalificati al Grande Fratello: scatti d’ira e minacce

Dalla casa del Grande Fratello 9 sono invece stati espulsi per episodi di violenza due concorrenti: Federica Rosatelli e Paolo Mari. La prima, al culmine di una lite, lanciò un bicchiere di vetro verso un altro concorrente rischiando di ferirlo, il secondo ebbe uno scatto d’ira con i coinquilini, iniziò a girare nudo per la casa, urlando e minacciando che avrebbe iniziato a fare ciò che voleva.

Al Grande Fratello 15 Baye Dame fu invece squalificato dopo una violenta lite con Aida Nizar nel quale arrivò anche a minacciare la sua coinquilina.

Gli altri squalificati al Grande Fratello

Tra gli altri concorrenti squalificati al Grande Fratello ricordiamo anche Luigi Maria Favoloso che, al Grande Fratello 15, mostrò in diretta una maglietta con una frase sessista nei confronti di Selvaggia Lucarelli. Pamela Prati fu invece squalificata dopo essere uscita (e poi rientrata) per qualche istante dalla casa del GF Vip di sua spontanea volontà.

Ma la prima squalificata della storia del Grande Fratello fu Luana Spagnolo nella seconda edizione. Il motivo? Aveva omesso di comunicare di essere stata eletta Miss Italia nel mondo.