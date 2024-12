Mare fuori 5: ecco quando inizia

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Mare fuori 5: quando inizia, le anticipazioni sulla trama e molto altro ancora.

Mare fuori è una delle serie TV più amate degli ultimi anni, un prodotto made in Italy che non solo ha avuto un grande successo nel nostro Paese ma anche all’estero, come i dati di ascolto dimostrano. Ora tra i fan c’è grande attesa per scoprire che coda accadrà nel corso della quinta stagione, vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su Mare fuori 5.

Quando inizia Mare fuori 5?

La prima puntata di Mare fuori 5 andrà in onda su Rai 2 mercoledì 19 febbraio, ogni settimana poi, sempre al mercoledì sera, andranno in onda due nuovi episodi. Come giù avvenuto nelle precedenti edizioni, la messa in onda su Rai 2 dei vari episodi sarà anticipata dalla pubblicazione delle puntate sulla piattaforma RaiPlay.

IPM Mare fuori, Napoli

Mare fuori 4 come era finito?

La quarta stagione di Mare fuori si era conclusa con Edoardo Conte che veniva chiuso nella tomba di famiglia dei Ricci, dopo essere stato colpito alla testa da un pala. Ma non si è visto chi è che lo ha ucciso. All’interno del cimitero erano presenti anche Rosa Ricci, ancora con il vestito da sposa addossa dopo il ripensamento avuto all’ultimo sul matrimonio con Carmine, ma anche Cucciolo e Micciarella. Proprio da qua ripartirà la storia della quinta stagione.

Per quel che riguarda Carmine, al termine della quarta stagione lo abbiamo visto libero e felice con Futura: questa è stata la sua lieta uscita di scena.

Mare fuori 5: le anticipazioni

Carmine è infatti uno dei personaggi che non riederemo in Mare fuori 5. Ma hanno detto addio alla serie TV anche Clara Soccini e Kyshan Wilson, le attrici che interpretano rispettivamente Giulia e Kubra: abbiamo visto questi due personaggi essere trasferiti, per motivi diversi, in altri istituti di detenzione e per questo non le rivedremo di più.