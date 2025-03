Belcanto 2 si farà? Le anticipazioni sulla serie TV

Quella in onda lunedì 17 marzo 2025 è l’ultima puntata della prima stagione, ora in molti si domandano se Belcanto 2 si farà.

Con la puntata in onda su Rai 1 lunedì 17 marzo 2025 termina la prima stagione di Belcanto, la serie TV diretta da Carmine Elia che ha per protagoniste tre donne, Maria e le sue due figlie, Antonia e Carolina, con quest’ultime che nell’Italia del 1800 inseguono il sogno di diventare cantanti liriche. La prima stagione ha avuto un ottimo seguito, basti pensare che ogni puntata è stata seguita in diretta da circa 3,5 milioni di spettatori. E ora sono in tanto a domandarsi se Belcanto 2 si farà oppure no: vediamo tutto quello che sappiamo sul futuro della serie TV.

Belcanto 2 si farà?

La Rai non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali riguardo al futuro di Belcanto ma, stando ad alcune indiscrezioni, non dovrebbero esserci problemi di alcun tipo riguardo al prolungamento della serie TV per una seconda stagione.

Non si può quindi ancora dire con certezza che Belcanto 2 si farà ma per il momento si può dire che si dovrebbe fare. Non resta che attendere una comunicazione da parte della Rai o da parte di qualche protagonista della serie Tv.

Quando esce Belcanto 2?

Più difficile invece ipotizzare l’eventuale data di uscita della seconda stagione di Belcanto. Considerato che i lavori di ripresa delle varie puntate non sono ancora comunicati se, come sembra, la serie TV dovesse essere rinnovata per una seconda stagione, si può immaginare che gli episodi arrivino su Rai 1 per la prima parte del 2027. Difficilmente infatti vedremo Belcanto 2 già il prossimo anno.

Non resta che attendere comunicazioni ufficiali per poter informazioni più precise riguardo alla data di uscita dei nuovi episodi che permetteranno di vedere come prosegue la storia di Maria, Antonia e Carolina.