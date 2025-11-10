Francesca e Manuel di Temptation Island, “giallo” sul ritorno di fiamma: la nuova segnalazione

Dopo mesi di silenzio, Francesca Sorrentino e Manuel Maura tornano al centro del gossip: gli avvistamenti recenti fanno sognare i fan di Temptation Island.

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di una delle coppie più chiacchierate di Temptation Island: Francesca Sorrentino e Manuel Maura. Dopo mesi di silenzio e percorsi separati che hanno fatto seguito all’ennesimo presunto ritorno di fiamma, alcune segnalazioni social hanno riacceso il gossip su un possibile ricongiungimento. I due, che avevano chiuso definitivamente la loro storia nel 2023, sarebbero stati avvistati più volte insieme, lasciando intendere che tra loro qualcosa stia nuovamente cambiando.

Dalle lacrime di Temptation Island a un incontro “casuale”

La loro storia aveva fatto discutere fin dai tempi del reality delle coppie condotto da Filippo Bisciglia. Francesca e Manuel erano arrivati a Temptation Island dopo ben cinque rotture, nella speranza di capire se valesse ancora la pena stare insieme. Ma le cose, come ricordano i fan, non andarono nel migliore dei modi: lei, delusa e provata, decise di chiudere definitivamente la relazione e di uscire sola dal villaggio.

Poi, mesi dopo, il breve tentativo di riconciliazione, seguito dalla nuova avventura di Francesca come tronista a Uomini e Donne, terminata con un percorso deludente e una “scelta di ripiego” che non ebbe lunga vita.

Tutto sembrava finito, almeno fino a quando i due non sono stati immortalati di nuovo insieme, al matrimonio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, anche loro ex protagonisti del programma. Da lì, le prime voci su un riavvicinamento. Manuel, però, aveva provato a chiarire: “Non c’è stato alcun ritorno di fiamma, io sono single e anche lei lo è”.

La nuova segnalazione su Francesca e Manuel

Eppure, le smentite non sono bastate. Nelle ultime ore, come mostrato dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, un utente ha inviato una foto che ha riacceso le speranze (o i dubbi): Francesca e Manuel sono stati avvistati insieme alla tradizionale festa di San Martino di Cirè, in provincia di Frosinone.

Un caso? Difficile dirlo. Ma l’occasione, unita alla complicità che pare evidente agli occhi dei presenti, ha fatto pensare a molti che tra i due ex sia tornata la scintilla. Per ora, nessuno dei due ha confermato il ritorno di fiamma, ma il gossip corre veloce e i fan di Temptation Island sono già pronti a scommettere che questa volta, forse, tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura la storia non sia davvero finita.