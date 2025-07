Francesca Sorrentino commenta le voci su Manuel Maura dopo il matrimonio di Gabriela e Giuseppe: ecco tutta la verità.

Francesca Sorrentino è finita ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica dopo la diffusione di alcune foto che la ritraggono in compagnia dell’ex fidanzato Manuel Maura. I due sono stati immortalati insieme durante il matrimonio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, coppia protagonista dell’edizione 2023 di Temptation Island, a cui anche Francesca e Manuel parteciparono.

Lo scatto in cui i due brindano insieme ha acceso i riflettori su un possibile ritorno di fiamma, facendo esplodere i commenti sui social. Ma a distanza di qualche ora, è stata la stessa ex tronista a rompere il silenzio mettendo in chiaro le cose. Scopriamo cos’ha rivelato.

La risposta Francesca Sorrentino al gossip

A scatenare la curiosità dei fan è stata una foto condivisa da alcuni invitati, in cui Francesca Sorrentino e Manuel Maura si mostrano in atteggiamenti amichevoli mentre sorseggiano uno spritz.

Interrogata dagli utenti su Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne ha risposto con ironia: “Pensa, la volevo mettere ma a quanto pare i rapporti civili non vanno più di moda“.

Una frase che ha chiarito la sua posizione: nessun ritorno di fiamma, ma solo rispetto reciproco tra due persone che hanno condiviso un percorso importante.

Tra passato e presente: l’evoluzione del rapporto tra Francesca e Manuel

Dopo la fine della loro storia, Francesca Sorrentino aveva intrapreso il percorso da tronista nel dating show di Maria De Filippi, concluso con la scelta di Gianluca Costantino, con cui la storia è finita poco dopo.

Secondo alcune indiscrezioni, alla base della sua (in)decisione ci sarebbe proprio il sentimento mai del tutto sopito per Manuel Maura. I due, però, non hanno mai confermato ufficialmente una riconciliazione, mantenendo un profilo basso e limitandosi a interazioni cordiali in occasioni pubbliche.