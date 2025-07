Raul Dumitras risponde alla frecciata di Martina De Ioannon: un nuovo capitolo nel post Temptation Island.

Non si placano le tensioni tra gli ex protagonisti di Temptation Island, Raul Dumitras e Martina De Ioannon. A distanza di mesi dalla loro partecipazione al celebre programma estivo di Canale 5, il botta e risposta social tra i due continua ad accendere il web. Dopo la frecciata di Martina, non si è fatta attendere la replica piccata di Raul, che ha deciso di rispondere pubblicamente con un video. Ma scopriamo che cosa è successo.

La frecciatina di Martina contro l’ex

Dopo la fine della sua relazione con Raul, Martina ha accettato il trono di Uomini e Donne, dove ha conosciuto Ciro Solimeno. I due, nonostante un percorso tortuoso, hanno deciso di lasciare insieme il programma, dando il via a una relazione che oggi appare più solida che mai.

Tuttavia, negli ultimi giorni, le tensioni del passato sono tornate a galla: tra Raul e Ciro è esplosa una lite social, con commenti al vetriolo e risposte pungenti che hanno rapidamente fatto il giro della rete.

Martina, intervenuta per difendere la sua attuale relazione, ha dichiarato: “Ognuno ha i suoi gusti. Io per esempio non condivido alcuni gusti vostri. Siete voi che avete fatto diventare Brad Pitt chi non era Brad Pitt“.

La replica di Raul Dumitras: “Siamo in forma smagliante”

La risposta di Raul non si è fatta attendere. In un video condiviso sui social, l’ex protagonista di Temptation Island ha ironizzato sulle parole dell’ex compagna, affermando: “Con tutto il rispetto per Brad Pitt, ma qua siamo in forma smagliante, con grandi risultati e in piene forze“.

@raul.dumitras con tutto il rispetto per Brad Pitt e, ma qua siamo in forma smaliante, con grandi risultati e in piene forze😏 ♬ original sound – moonlightbae

Il pubblico si è immediatamente diviso, tra chi difende Raul e chi invece sostiene Martina.

Al momento, Martina De Ioannon non ha replicato all’ultima provocazione, ma i fan del programma sono in allerta, pronti a seguire nuovi sviluppi.