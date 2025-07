Beyoncé derubata ad Atlanta: rubati file musicali inediti e materiali del tour da un’auto a noleggio, fan sconvolti.

Brutta disavventura per Beyoncé, che nei giorni scorsi è stata vittima di un furto ad Atlanta, dove si trovava per la residency del suo tour Cowboy Carter. Alcuni file contenenti musica inedita, insieme a materiale riservato legato ai suoi spettacoli, sono stati rubati da un’auto a noleggio parcheggiata in un’area ristorazione della città, appena due giorni prima dell’inizio della sua performance al Mercedes-Benz Stadium. Ma scopriamo tutti i dettagli su quanto è successo.

Beyoncé: rubate chiavette USB con brani inediti e dati sensibili

Secondo quanto riportato nel rapporto della polizia di Atlanta, all’interno dell’auto erano custodite due valigie appartenenti a Christopher Grant, coreografo 37enne della cantante, e al ballerino Diandre Blue.

I due si erano allontanati dal veicolo per circa un’ora, trovandolo danneggiato e privo dei bagagli al loro ritorno.

Tra gli oggetti trafugati figurano cinque chiavette USB contenenti musica protetta da filigrana, brani mai pubblicati, scalette di concerti e progetti di riprese per il tour.

Oltre al materiale artistico, è stato sottratto anche un MacBook Apple, cuffie, capi di abbigliamento di lusso e informazioni personali relative a Beyoncé, come dichiarato dallo stesso Grant.

La notizia del furto ha rapidamente fatto il giro del web.

Beyoncé va avanti e chiude a Las Vegas

Le indagini hanno individuato una Hyundai Elantra rossa del 2025 come veicolo sospetto. Alcune telecamere di sorveglianza hanno registrato l’accaduto e gli agenti sono riusciti a rilevare impronte leggere sulla scena.

Un mandato di arresto è stato emesso nei confronti di un sospettato, la cui identità resta al momento riservata.

Nonostante l’accaduto, Beyoncé ha mantenuto i suoi impegni artistici. Dopo la tappa ad Atlanta, il tour Cowboy Carter, già celebrato per il suo successo ai Grammy, prosegue negli stadi americani ed europei, concludendosi con due serate a Las Vegas a fine luglio.