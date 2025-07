Tanti auguri al mitico Renato Pozzetto che ha festeggiato in compagnia di amici e famiglia il suo 85esimo compleanno. Sui social, però, un video ha fatto discutere.

Tempo di compleanni illustri: dopo quello recente di Alba Parietti, ecco che il mondo della tv italiana ha visto il mitico Renato Pozzetto festeggiare la bellezza di 85 anni. Sui social, alcuni amici e colleghi hanno condiviso delle immagini del party speciale per il noto attore che hanno generato una serie di reazioni, non tutte positive.

Il compleanno di Renato Pozzetto

Renato Pozzetto ha compiuto 85 anni e per l’occasione ha festeggiato con una super serata in compagnia delle persone a lui più care. L’attore ha spento le candeline il 14 luglio, come mostrato in un raro video in cui è circondato da amici e parenti ma anche colleghi, tra cui alcuni volti noti come Massimo Boldi che ha preso parte allegramente ai festeggiamenti.

Proprio Boldi ha poi pubblicato una serie di immagini e un filmato relativamente alla serata dove è stato possibile vedere come sia stata preparata una torta molto bella con fragole e altri frutti. Al party ha preso parte pure il famoso comico Andrea Pucci, evidentemente amico del festeggiato.

Il video che fa discutere

Fin qui nulla di male se non fosse che come prevedibile, il party per Pozzetto ha generato tante reazioni e non tutte positive. Al netto della valangata di affetto ricevuta, non solo per il festeggiato ma anche per quella che è stata la “vecchia generazione” di attori e comici, alcuni utenti si sono soffermati sul fatto che Pozzetto non sia sembrato totalmente a proprio agio, cosa che a noi non è parsa così. Le immagini della serata, infatti, hanno visto qualcuno commentare: “I social purtroppo distruggono l’immagine anche di chi ha fatto la storia in Italia. Penso che le immagini di un Pozzetto in questa condizione era meglio non farle vedere a nessuno, dovevano rimanere nella sua privacy”.

In realtà, lo ribadiamo, il mitico attore è sembrato assolutamente contento e ha persino ironizzato al momento di spegnere le candeline. Insomma, solite sterili polemiche inutili.