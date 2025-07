Santiago cambia (ancora) look: il figlio di Belen e Stefano stupisce tutti

Nuovo cambio look per Santiago, figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ecco la foto che ha destato scalpore sui social.

Santiago De Martino, figlio della showgirl argentina Belen Rodriguez e del conduttore Stefano De Martino, ha attirato l’attenzione dei fan con un sorprendente cambio di look che ha trasformato ulteriormente la sua immagine dopo quanto visto solamente circa un mese fa. Il ragazzino sta mostrando sempre più una personalità definita e uno stile tutto suo. A documentare questo momento di trasformazione è stata proprio sua madre Belen, che ha condiviso alcune immagini sui social, scatenando i commenti affettuosi dei follower.

Belen e il rapporto con Santiago

La Rodriguez, da sempre molto legata al figlio, non perde occasione per mostrarne i momenti più significativi. In questo caso, ha voluto immortalare il nuovo stile di Santiago, che si allontana sempre di più dall’immagine del bambino per avvicinarsi a quella di un ragazzo indipendente. Il look è decisamente più maturo: capelli lunghi e mossi, frangia spettinata e sguardo intenso.

Un cambiamento che ha colpito anche papà Stefano, che spesso racconta con orgoglio l’evoluzione del figlio. I fan della coppia, sebbene i due genitori non siano più insieme, continuano a seguire con affetto la crescita del loro primogenito.

Il cambio look di Santiago: la foto

Nella foto pubblicata da Belen nel suo post su Instagram, ecco Santiago apparire in un primo piano intenso e naturale. Sguardo serio, incorniciato da capelli lunghi leggermente ondulati e spettinati, e con una certa sicurezza di un ragazzo in piena trasformazione. A completare il look, in questo caso, anche una collanina colorata, che ha senza dubbio aggiunto un tocco personale e spensierato a tutta la sua immagine.

La luce soffusa e l’espressione decisa del ragazzo hanno reso lo scatto condiviso dalla Rodriguez quasi artistico, suscitando una pioggia di commenti da parte dei fan: “Sta diventando un ragazzo bellissimo”, ha scritto qualcuno. Non c’è dubbio: Santiago sta crescendo e lo sta facendo sotto gli occhi di chi lo ha visto nascere… anche solo attraverso uno schermo.