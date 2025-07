Attimi di tensione al concerto di Beyoncé a Houston, sua città natale, durante la prima delle due tappe del tour Cowboy Carter all’NRG Stadium. La cantante stava interpretando il brano 16 Carriages, uno dei pezzi simbolo del suo ultimo album country, a bordo di una decappottabile rossa sospesa sopra il pubblico, quando un guasto tecnico ha fatto inclinare pericolosamente il veicolo. Ma scopriamo che cosa è successo..

Il momento, ripreso da numerosi fan presenti, è diventato virale in poche ore, scatenando una pioggia di commenti e preoccupazioni sui social.

Nel video si sente chiaramente Beyoncé gridare al microfono “Stop. Stop. Stop” mentre l’auto comincia a inclinarsi.

Beyoncé was safely lowered after her flying car unexpectedly tilted mid-air at the Cowboy Carter tour in Houston while performing ‘16 CARRIAGES.’ pic.twitter.com/FOgl9DIfFR