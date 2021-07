22 pompieri sono dovuti intervenire a New Orleans a causa di un incendio divampato nella casa di Beyoncé e Jay-Z.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire alla villa barocca spagnola nel Garden District di proprietà di Beyoncé e Jay-Z dove, nella notte tra il 22 e il 23 luglio, è divampato un incendio. Per il momento le due celebrità non hanno rilasciato dichiarazioni in merito all’accaduto, ma Tmz ha fatto sapere che 22 vigili del fuoco sarebbero stati costretti a intervenire sul posto per domare le fiamme. Ad allertare i soccorsi sarebbe stato un comune allarme antincendio installato nella proprietà.

Beyoncé e Jay-Z: l’incendio

La prestigiosa villa a New Orleans da 2,4 milioni di dollari di proprietà di Beyoncé e Jay-Z sarebbe stata travolta dalle fiamme. Le cause dell’incendio sono ancora ignote e al momento le due star di fama internazionale non hanno rilasciato dichiarazioni in merito a quanto accaduto. Fortunatamente nell’incendio – stando a quanto riportano il New York Post e Tmz – non ci sarebbero stati feriti.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

BEYONCE

La villa sarebbe stata acquistata dalla società gestita dalla madre di Queen B, la Sugarcane Park LLC, nel 2015. Prima di essere sottoposta ad imponenti lavori di ristrutturazione da parte delle due star, la residenza era una chiesa presbiteriana di Westminster.

Il matrimonio

Beyoncé e Jay-Z sono una delle coppie più longeve dello show business: sposati dal 2008 i due sono partner sia nel privato che nella musica (spesso infatti hanno collaborato insieme). Nel 2012 hanno avuto la loro prima figlia, Blue Ivy, e a seguire, nel 2017, hanno avuto i gemelli Rumi e Sir Carter. In passato la coppia ha confessato di aver vissuto un momento di crisi a causa di un tradimento. “Abbiamo attraversato una vera e propria tempesta: la maggior parte delle coppie esplode, il 50% dei matrimoni finisce in divorzio e secondo me la ragione è che non ci si parla, non ci si guarda più negli occhi. La cosa più difficile è vedere il dolore che hai provocato riflesso sul viso di qualcuno. E dover fare i conti con te stesso”, aveva confessato Jay-Z al New York Times Style Magazine.