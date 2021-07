Alessandra Mastronardi ha scritto uno straziante messaggio dedicato a sua cugina, scomparsa a 32 anni a causa di una grave malattia.

Un tragico lutto ha colpito Alessandra Mastronardi e la sua famiglia: la cugina dell’attrice, Valentina De Icco, si è spenta a 32 anni a causa della sclerodermia, malattia di cui soffriva dall’adolescenza. La famosa attrice ha dedicato a sua cugina un commovente e straziante messaggio via social dove ha espresso il suo smarrimento difronte a questo momento di straziante dolore.

“E quindi noi adesso senza di te cosa dovremmo fare..? Tu ora sei libera, tu ora puoi correre felice senza sentire la fatica, tu ora puoi sorridere senza sentirti in imbarazzo, tu ora puoi viaggiare oltre i confini, tu ora puoi tutto! E noi? Che dovremmo fare noi? (…) amare più forte, ballare per te, guardare il mondo e viverlo tutto, per te. Non oggi però, sangue mio, guerriera della nostra famiglia, perdonami. Lo faremo, te lo prometto, ma oggi il freddo nelle ossa è più forte di tutto”, ha scritto l’attrice.

Alessandra Mastronardi: il lutto

La cugina di Alessandra Mastronardi è morta a 32 anni dopo aver combattuto per anni contro la sclerodermia. L’attrice ha espresso via social il suo cordoglio per la morte della ragazza, che aveva solo 3 anni meno di lei. In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno manifestato il loro affetto difronte a questa dolorosa perdita, e il compagno di Alessandra Mastronardi – l’attore scozzese Ross McCall – ha scritto tra i commenti al suo post: “Amore mio. Queste belle parole. Piene di gentilezza e di luce. Lei conosce bene il tuo amore, anche ora che riposa in pace. Ti amo, amore mio”.

La vita privata dell’attrice

Da circa 5 anni l’attrice italiana è legata al collega scozzese Ross McCall, con cui è andata a convivere. Secondo i rumor in circolazione la coppia avrebbe pensato di sposarsi durante l’estate 2021, ma al momento i due – da sempre molto riservati – non hanno confermato le indiscrezioni in merito ai loro fiori d’arancio.

A Oggi l’attrice aveva confidato che durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus lei e il fidanzato sarebbero diventati ancora più uniti: “Abbiamo avuto alti e bassi, ma questa convivenza forzata si è fantasticamente tramutata a poco a poco nella comunione di due caratteri”, ha dichiarato Alessandra Mastronardi, e ancora: “Ha insegnato a entrambi a riconoscere l’errore in noi, forse il regalo migliore. Stiamo riuscendo ad amalgamarci e, quindi, siamo più forti”.