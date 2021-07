Enrica Bonaccorti ha avuto un incidente ed è stata operata: è caduta dalle scale appena arrivata nella sua abitazione delle vacanze.

Inizio delle vacanze pessimo per Enrica Bonaccorti. La conduttrice ha avuto un brutto incidente domestico ed è stata costretta a sottoporsi ad un piccolo intervento chirurgico. Il tutto è accaduto appena è arrivata nella sua abitazione estiva situata in Toscana. Come sta adesso? Quanto sarà lunga la riabilitazione? E’ lei stessa a raccontarlo, con il suo bellissimo sorriso che, nonostante tutto, non è scomparso dal suo volto.

Enrica Bonaccorti trascorrerà un’estate diversa da quella che aveva immaginato. Una brutta caduta dalle scale, avvenuta appena arrivata nella casa vacanze situata in Toscana, l’ha costretta a trascorrere una nottata intera al pronto soccorso di Orbetello. Qui ha scoperto di aver fratturato il braccio destro ed è stata dimessa soltanto dopo una piccola operazione chirurgica volta a “riallineare le ossa“. A raccontare la brutta disavventura è stata la stessa Enrica, attraverso il suo profilo Instagram.

“Che dire… appena arrivo cado dalle scale, prima notte al pronto soccorso fino alle 4:30, stamani piccolo intervento per riallineare le ossa, poi gesso. Il dramma è che è il polso destro, io con la mano sinistra ho problemi a suonare un citofono! Tutti bravissimi e gentilissimi al pronto soccorso e in ospedale a Orbetello, mi chiamavano ‘Cara’!“, ha scritto la Bonaccorti. Nonostante l’incidente, la conduttrice non ha perso il suo sorriso e racconta ai fan cosa le è successo mostrandosi anche con il braccio ingessato.

Enrica Bonaccorti: il suo motto è sorridere nonostante tutto

Nello scatto condiviso su Instagram, la Bonaccorti appare raggiante. Come ha raccontato lei stessa, appena uscita dall’ospedale si è fiondata in spiaggia “almeno per vedere il mare“, poi è tornata a casa. Qui si è scattata una foto ricordo, per imprimere bene nella mente l’inizio delle vacanze estive 2021.

“Dato che non c’è alcun filtro, oltre alle magagne, potete vedere il mio vaccino per il vaiolo che tutti facemmo senza tante storie e col risultato di eradicarlo del tutto! Mia madre geniale chiese se si poteva farlo sulla gamba invece che sul braccio, e ne sono ancora orgogliosa. Qualche altro boomer ce l’ha sulla gamba? Non un buon inizio, ma io sorrido lo stesso‼️“, ha scritto Enrica sui social.

Oltre a commentare in modo ironico la sua foto senza filtri, la Bonaccorti ha lanciato anche una frecciatina ai no vax, tirando in ballo il vaccino al vaiolo fatto quando era ancora una ragazzina. Stoccata a parte, la conduttrice, appena toglierà il gesso, dovrà affrontare un lungo periodo di riabilitazione.