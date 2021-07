Mario Balotelli ha scritto un messaggio che ha scatenato una bufera e contro di lui ha risposto la sua ex, Clelia, madre di suo figlio Lion.

Volano scintille tra Mario Balotelli e la sua ex, Clelia, madre di suo figlio Lion. Il calciatore ha scritto una story polemica contro delle non meglio specificate “arrampicatrici sociali” che userebbero i loro figli solo per ottenere il vantaggio di facili guadagni. La sua ex (di cui non si conosce il cognome) ha replicato tramite stories, dove a sua volta sembra accusare il calciatore di violenza fisica e psicologica. “La legge dovrebbe impedire alle donne che sono solo interessate ai soldi di avere figli contro la volontà degli uomini solo per ottenere il vantaggio del denaro. È diabolico, triste e immorale. La famiglia nasce dall’amore e non per convenienza. Se sei single, ti stai divertendo e non riesci a provvedere a te stesso, non usare terze persone come se fossero un bancomat ma trovati un lavoro prima di avere figli. Anche se a volte la legge non è giusta, Dio lo è e il castigo alla fine sarà eterno“, ha scritto il calciatore nelle sue stories, scatenando la reazione di Clelia.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/c.carleenn/?hl=it

Mario Balotelli e Clelia: il botta e risposta infuocato

Dopo che Balotelli ha condiviso il suo messaggio shock – suscitando grande clamore in rete – la sua ex Clelia, che si è sentita tirata in causa, ha replicato tramite stories. La donna ha postato diversi messaggi in cui è ritratta in compagnia del figlio avuto insieme a Super Mario, Lion, dicendo “basta” alla violenza sulle donne. A seguire, proprio in risposta al messaggio del calciatore, ha scritto: “Sono una vittima fisicamente e mentalmente di lui…E non si ferma mai, non ha mai rispetto delle madri. L’unica cosa che fa è mentire“, e ancora: “Io e Lion, farò tutto per te. Ti amo”.

Intanto sui social molti si sono scagliati contro Balotelli per il contenuto del suo messaggio. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

La battaglia legale con Raffaella Fico

Balotelli ha due figli, Pia e Lion. La primogenita del calciatore è nata dalla sua liaison con Raffaella Fico, ma è passato diverso tempo – e una difficile battaglia legale – prima che lui si decidesse ad accettare la paternità della bambina. Oggi a quanto pare i rapporti tra lui e Raffaella Fico sarebbero pacifici e i due avrebbero trovato un equilibrio per il bene della figlia.

