Il 22 luglio alle ore 15 si svolgeranno i funerali di Libero De Rienzo. La famiglia ha scelto di rendere l’ultimo omaggio all’attore con una cerimonia pubblica.

Il 22 luglio alle ore 15 nella chiesa di Paternopoli, in provincia di Avellino, si svolgeranno i funerali dell’attore Libero De Rienzo, scomparso a 44 anni per cause ancora da accertare. La famiglia avrebbe scelto di rendere l’ultimo omaggio all’attore con una cerimonia pubblica di modo che tutti possano omaggiare il talento e l’umanità di Picchio (questo il nome con cui le persone a lui care erano solite chiamarlo). L’attore riposerà nel cimitero di Paternopoli insieme alla madre e al nonno paterno.

Libero De Rienzo: i funerali

Dopo l’autopsia svolta al Policlino Gemelli per accertare le cause della morte di Libero De Rienzo (scomparso a 44 anni) i funerali dell’attore si svolgeranno a Paternopoli, paese di cui erano originari i suoi genitori.

Libero De Rienzo

Proprio lì l’attore verrà tumulato nella cappella di famiglia, accanto alla madre e al nonno. I legali dei familiari di De Rienzo hanno fatto sapere che i funerali si svolgeranno in forma pubblica – nel pieno rispetto delle norme anti-Covid – in modo da lasciare che tutti possano rendere l’ultimo omaggio all’attore, scomparso in maniera tragica e prematura.

L’autopsia

Bisognerà attendere circa 2 settimane per conoscere i risultati dell’autopsia e degli esami tossicologici svolti sulla salma dell’attore. Dalle prime ipotesi sembra che De Rienzo sia morto per arresto cardiaco, ma stando a quanto emerso fin dalle prime ore successive al decesso nel suo appartamento a Roma sarebbe stata rinvenuta una bustina contenente una dose di eroina. I familiari hanno smentito l’ipotesi che l’attore assumesse sostanze stupefacenti, ma le analisi saranno necessarie per stabilire se davvero non avesse assunto sostanze che possano averlo condotto alla sua prematura fine. L’attore viveva a Roma con la sua compagna, Marcella Mosca, e con i suoi due bambini (di 2 e 6 anni). In tanti tra fan, amici e colleghi sono rimasti colpiti dalla tragica notizia della sua scomparsa e gli hanno dedicato dei commoventi messaggi tramite social.