Giorgia Rossi ha scagliato una frecciatina infuocata contro la collega Diletta Leotta e il suo fidanzato, Can Yaman.

In vista del suo ingresso nella squadra di Dazn Giorgia Rossi è stata intervistata da Oggi e ha risposto ad alcune domande in merito alla sua presunta rivalità verso la collega Diletta Leotta. La giornalista ha dichiarato che tra lei e la famosa conduttrice non ci sarebbe motivo di fare paragoni e ha lanciato quella che sembrerebbe essere una stoccata in piena regola: “Non siamo per nulla paragonabili. Io ho un approccio molto più giornalistico, lei ha fatto una carriera diversa…” ,ha detto a Oggi, per poi aggiungere: “Ha delle qualità che apprezzo”.

Giorgia Rossi e la rivalità con Diletta Leotta

Giorgia Rossi entra a far parte della squadra di Dazn e per l’occasione è stata interrogata in merito alla sua presunta rivalità con la sua famosa collega, Diletta Leotta, con cui secondo lei non ci sarebbe motivo di “fare paragoni” visto che avrebbero avuto una carriera completamente diversa.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Diletta Leotta DAZN

Per la Rossi la fidanzata di Can Yaman sarebbe “una conduttrice, un personaggio pubblico che ha fatto cose che piacerebbero anche a me, tipo Sanremo”. Tra le due voleranno scintille? Per il momento Diletta Leotta non ha commentato le esternazioni della sua collega ma, stando a Il Fatto Quotidiano, Giorgia Rossi avrebbe scagliato una frecciatina anche contro l’attore turco fidanzato della Leotta (ma sulla questione non vi sono conferme).

La vita privata della giornalista

Giorgia Rossi è legata sentimentalmente al collega Alessio Conti, con cui è uscita allo scoperto nel 2014. I due per il momento non starebbero pensando ai fiori d’arancio, ma la giornalista ha dichiarato che non le dispiacerebbe avere presto un figlio: “Il matrimonio è nei nostri programmi. Ci sposeremo in un posto esotico, senza avvisare quasi nessuno. Figli? Ora la priorità è il lavoro, ma sul tema Alessio pressa: “Mi ripete ho 45, anni, poi non avrò più energie”. Diciamo così: arriverà prima dei suoi 50”, ha confessato a Oggi.