Paola Egonu è una delle più promettenti pallavoliste azzurre, e per la prima volta ha confessato alcuni retroscena riguardanti la sua vita privata.

Paola Egonu non ama parlare della sua vita privata ma di recente, al Corriere della Sera, ha confessato di essere single. In passato la pallavolista ha fatto coming out svelando di essere legata alla collega polacca Katarzyna Skorupa, ma non ha escluso la possibilità in futuro d’innamorarsi anche di un uomo. “Mi ero innamorata di una collega ma non significa che non potrei innamorami di un ragazzo, o di un’altra donna. Non ho niente da nascondere però di base sono fatti miei. Quello che deve interessare è se gioco bene a volley, non con chi dormo”, ha dichiarato l’atleta.

Paola Egonu

Paola Egonu: la vita privata

Paola Egonu non ama parlare della sua vita privata, e dopo il coming out del 2018 – dove confessò semplicemente di essere innamorata della collega Katarzyna Skorupa – la pallavolista risulta essere single. “Dopo l’argento in Giappone sono tornata in albergo e ho chiamato la mia fidanzata. Piangevo e lei mi ha consolata, mi ha detto che le sconfitte fanno male, ma sono lezioni che vanno imparate. E che ci avrei sofferto, però, poi, sarei stata meglio”, dichiarò Paola Egonu nel 2018. L’atleta ha confessato di non amare le etichette e ha specificato che alla gente, a suo avviso, non dovrebbe importante della sua vita privata.

L’emozione per le olimpiadi di Tokyo

Nel 2021 Paola Egonu è stata scelta come portabandiera per le Olimpiadi di Tokyo del 2021. La pallavolista ha rivelato di essere scoppiata a piangere per esser stata scelta – insieme ad altri atleti – per l’importante compito. Poco tempo prima la pallavolista aveva rivelato proprio che per lei sarebbe stato un enorme onore portare la bandiera olimpica durante la cerimonia d’apertura: “Perché sono diversa : dal colore della pelle, che è la prima cosa che noti; al mio modo di pensare e per come affronto determinati temi. Sono consapevole che ci sono un sacco di ragazze che si trovano nella mia stessa situazione e si sentono sole, non vedono quella luce, e non fanno mai quel primo passo. Potrei dare tanti bei messaggi. Sarebbe un onore e sarebbe qualcosa di diverso”, aveva dichiarato al Corriere della Sera.