Da sempre Maria De Filippi non possiede profili social, e lei stessa ha svelato perché ha preso questa decisione.

Maria De Filippi ha svelato perché avrebbe deciso di restare assente dai social, e ha tirato in ballo anche la famosa influencer Chiara Ferragni, che invece sul mondo social ha praticamente fondato la sua carriera. “Continuo a pensare che alla gente non gliene freghi nulla di ciò che faccio io al mattino quando mi sveglio. Sto già molto in televisione, basta! Capisco i social per chi ci guadagna come Chiara Ferragni, un po’ meno per chi è già esposto quotidianamente in televisione. Capisco un politico che li usa come strategia“, ha dichiarato la conduttrice (stando a quanto riporta Blogtivvu).

Maria De Filippi

Maria De Filippi: perché non è sui social

Come altri vip anche Maria De Filippi non ama l’universo social e per questo non si è mai iscritta a nessuno dei principali portali di questo tipo. La famosa conduttrice – che è al timone di diversi programmi di grande successo, da C’è Posta per Te ad Amici – ha rivelato a Fanpage che, pur non possedendo profili ufficiali, sarebbe solita “leggere” ciò che succede sui social:

“I social li guardo e li leggo, ormai da tempo. All’inizio ero un po’ colpita e spaventata, poi ho imparato a leggerli. Quello che mi dispiace e parlo, ad esempio, dei ragazzi di Amici, che dai social sono condizionati in un modo imbarazzante. Nessuno gli insegna a leggerli, come facevano una volta i genitori con i figli davanti alla tv. Io vedo che dopo la puntata del sabato, i ragazzi vanno a casa, leggono i social e il giorno dopo tornano disperati”, ha dichiarato la conduttrice.

I vip che non possiedono canali social

La moglie di Maurizio Costanzo non è l’unica tra i vip ad aver svelato di non possedere alcun profilo ufficiale. Come lei anche Silvia Toffanin ha dichiarato di non volere un account social per preservare la sua privacy e quella dei suoi figli.