Alessia Marcuzzi sotto accusa: “Favoriva un naufrago a L’Isola dei Famosi”. Scoppia il caso sui social dopo l’indiscrezione.

Alessia Marcuzzi è finita nelle ultime ore al centro di un nuovo caso mediatico. A far discutere è una pesante accusa lanciata da Deianira Marzano, esperta social ed ex naufraga. Durante una recente interazione con i suoi follower, la Marzano ha rivelato un retroscena che coinvolgerebbe direttamente la storica conduttrice del reality. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Alessia Marcuzzi: le dichiarazioni che fanno tremare il web

Secondo quanto riportato, Alessia Marcuzzi avrebbe favorito un concorrente durante la sua conduzione del programma, arrivando addirittura a chiedere apertamente al pubblico di televotare per lui.

La rivelazione è arrivata in risposta a una follower che ha criticato la conduttrice definendola “raccomandata” e chiedendosi come avesse fatto ad arrivare a certi livelli di notorietà.

Alessia Marcuzzi

Marzano ha rincarato la dose raccontando: “Quando partecipai a L’Isola dei Famosi, lei raccomandava continuamente uno dei concorrenti, dicendo a tutti durante il televoto di votare per lui“.

Un’accusa forte, che ha immediatamente acceso il dibattito online. Molti utenti si sono detti scioccati, mentre altri hanno difeso Alessia Marcuzzi, sottolineando la sua professionalità e la lunga carriera in TV.

Non è, inoltre, chiaro quale fosse il concorrente che, secondo l’esperta di gossip, sarebbe stato favorito dalla conduttrice.

La conduttrice fuori dai palinsesti 2025/2026

A complicare ulteriormente la situazione, c’è il fatto che Alessia Marcuzzi non compare, almeno per ora, nella programmazione Rai 2025/2026. Sebbene i palinsesti si riferiscano solo fino a dicembre 2025, l’assenza della conduttrice ha alimentato ulteriori voci e speculazioni.

Al momento, Alessia Marcuzzi non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito all’accaduto. Ora i fan si chiedono se la conduttrice romperà il silenzio per difendersi da queste gravi accuse o se, al contrario, preferirà il silenzio per spegnere la polemica.