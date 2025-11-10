Francesca Fagnani non va in onda, stop forzato per Belve: il motivo

Stop momentaneo per Belve: Francesca Fagnani annuncia lo slittamento del programma e svela in anteprima chi sarà il prossimo ospite sul celebre sgabello di Rai2.

Il martedì sera di Rai2 questa settimana sarà diverso dal solito. Nessuna nuova puntata di Belve, nessuna delle celebri interviste taglienti condotte da Francesca Fagnani, proprio come era già successo in passato con la versione Crime. L’appuntamento più irriverente del piccolo schermo si prende una pausa inaspettata, e la notizia è arrivata proprio dalla sua protagonista, che ha deciso di spiegarne i motivi ai fan direttamente sui social. Un annuncio che ha lasciato il pubblico diviso tra delusione e curiosità per ciò che accadrà nella prossima puntata.

Francesca Fagnani spiega perché Belve si ferma

Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Francesca Fagnani ha informato i telespettatori della sospensione temporanea del programma. Nessun mistero o retroscena televisivo, ma una scelta legata a un evento sportivo di grande richiamo.

Francesca Fagnani alla conduzione del programma televisivo Rai ‘Belve’ – www.donnaglamour.it

“Amici, il calendario del tennis ha portato qualche modifica ai palinsesti di Rai2, quindi questo martedì Belve non andrà in onda”, ha spiegato la padrona di casa, sottolineando come il canale abbia deciso di lasciare spazio alle ATP Finals e al fenomeno Jannik Sinner, impegnato in una delle competizioni più attese dell’anno.

L’assenza del talk più discusso della stagione ha subito scatenato i commenti del pubblico, abituato ormai a considerare Belve un appuntamento fisso del prime time di Rai2. Ma la Fagnani non ha lasciato spazio a dubbi, chiarendo subito quando il programma tornerà e cosa aspettarsi.

La data del ritorno e il nuovo ospite

Francesca Fagnani ha rassicurato i fan confermando che Belve tornerà in onda martedì 18 novembre. Ma non solo: per rendere l’attesa più dolce, la giornalista ha voluto offrire in anteprima un piccolo spoiler sul prossimo protagonista del suo celebre sgabello.

“Recuperiamo martedì 18”, ha annunciato, aggiungendo in una storia successiva il nome dell’ospite che promette scintille: Cristiano Malgioglio. Un ritorno che si preannuncia imperdibile, visto il carisma e la spontaneità del cantautore e paroliere. Dopo lo stop forzato, Belve si prepara a tornare con un’intervista che si preannuncia tra le più esplosive della stagione.