Carolyn Smith si confida con Francesca Fialdini e rivela cosa è accaduto dietro le quinte di Ballando con le Stelle, parlando per la prima volta delle difficoltà vissute durante il suo percorso di cura.

Carolyn Smith torna a commuovere il pubblico con un racconto intenso e autentico. La presidente di giuria di Ballando con le Stelle e coreografa, da sempre simbolo di forza e determinazione, ha deciso di condividere con i telespettatori un momento molto delicato del suo percorso di salute. Senza mai perdere il sorriso, ha rivelato di aver vissuto una serata particolarmente difficile durante l’ultima puntata del programma di Rai1, lasciando emergere un lato umano e al tempo stesso drammatico che ha toccato il cuore di tutti.

Dalla malattia alla battaglia culturale

Carolyn Smith ha voluto ribadire ancora una volta quanto sia importante abbattere i tabù legati alla malattia oncologica, ricordando la sua prima apparizione pubblica con il turbante. Ospite di Francesca Fialdini, la coreografa ha svelato: “Alla prima volta in Tv, da Vespa, lui mi chiese se potesse domandarmi qualcosa in merito al turbante. Gli dissi di sì, ma poi capii che non avrebbe potuto pronunciare quella parola”.

Un episodio che si rifà alla sua lotta, ancora in corso, contro il tumore e che l’ha spinta a diventare portavoce di un messaggio di coraggio e consapevolezza: “Mi resi conto che le parole del paziente, anziché quelle del medico, sarebbero state importanti. Non auguro a nessuno di essere in questa situazione, ma ho provato ad aiutare le persone che ci si trovano”.

Malore per Carolyn Smith a Ballando con le Stelle

Ospite del programma Da noi… a ruota libera, Carolyn Smith ha parlato apertamente delle conseguenze delle nuove sedute di radioterapia che sta affrontando da alcune settimane ed ha svelato un retroscena legato all’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Il percorso che sta affrontando, ha spiegato, le provoca grande stanchezza ma che non le impedisce di essere presente in trasmissione.

“Ieri sera nessuno lo sapeva, ma stavo veramente male”, ha raccontato con emozione, toccando alcune note sensibili anche negli spettatori. “Con la radioterapia ogni giorno devo fare una seduta e la stanchezza è incredibile. Ieri sera stare dalle 9 e un quarto fino alle 2 meno venti dritta, mi sono resa conto che alla fine non riuscivo a muovermi”.

Nonostante le difficoltà, la coreografa ha sottolineato quanto la danza e la disciplina l’abbiano aiutata a non arrendersi: “Anche in questo mi ha aiutato la danza, la consapevolezza che si debba andare avanti”.