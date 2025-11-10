Claudia Gerini rincara la dose dopo la bufera su Samira Lui: la replica alle critiche

Claudia Gerini travolta dai commenti dopo le sue parole su Samira Lui a La Ruota della Fortuna: l’attrice rompe il silenzio e fa chiarezza sulle sue dichiarazioni.

Claudia Gerini è tornata a parlare dopo le polemiche scoppiate sui social a seguito di alcune sue dichiarazioni su Samira Lui durante un’intervista al podcast Tintoria. Le sue parole – percepite da molti come una frecciatina nei confronti della valletta de La Ruota della Fortuna – hanno scatenato un’ondata di critiche. Ma l’attrice ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la sua posizione, spiegando cosa volesse davvero dire e perché si è sentita fraintesa.

La frase su Samira Lui

Nel corso del podcast, Gerini aveva detto: “Ancora oggi vedo il presentatore e la bella ragazza che gira la lettera”, parole che molti utenti hanno letto come un commento diretto al ruolo di Samira Lui nello show di Gerry Scotti. Nel giro di poche ore, le sue parole hanno infiammato i social.

Per questo, l’attrice ha deciso di precisare tutto attraverso una storia su Instagram, dove ha scritto: “Mi dispiace se le mie parole sono state fraintese”. Le parole iniziali che avevano scatenato la polemica restano però emblematiche: “Accendo la tv e vedo ancora la ragazza tutta nuda che gira la lettera”.

La spiegazione di Claudia Gerini

Dopo essere stata travolta dai commenti, Claudia Gerini ha voluto spiegare in una Story su Instagram la sua posizione, smentendo categoricamente le critiche a Samira Lui: “Non volevo assolutamente criticare Samira!! Ragazza che ammiro tantissimo, bella, brava e dolcissima”. Ha poi aggiunto che la sua riflessione non era rivolta alla conduttrice, bensì a un contesto televisivo più ampio: “Dicevo soltanto che oggi come ieri, la donna vestita in modo sensuale e succinto attira il pubblico e non mi sembra che si siano fatti tantissimi passi avanti”.

Un chiarimento diretto, che ha voluto riportare l’attenzione sul tema da lei sollevato: quello della rappresentazione femminile sul piccolo schermo, che secondo l’attrice continua a essere imprigionata in modelli ormai superati.