Michelle Hunziker ed Eros, ritorno di fiamma: la risposta spiazzante di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti risponde a modo suo al gossip sul ritorno di fiamma tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker con una storia Instagram.

Nelle ultime ore il gossip si è concentrato sul possibile ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, alimentando curiosità e speranze nei fan della coppia. Nessuna conferma è arrivata dai diretti interessati, ma a rompere il silenzio, seppur in modo tutto suo, è stata la figlia Aurora Ramazzotti. Ecco, a seguire, la sua storia pubblicata su Instagram.

Aurora Ramazzotti e il legame con i suoi genitori

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha imparato presto a convivere con la fama dei suoi genitori. In un’intervista rilasciata al podcast Non lo faccio per moda condotto da Giulia Salemi, ha parlato con sincerità del rapporto costruito con i suoi genitori.

Ha dichiarato: “Ho imparato prima dei miei coetanei che i genitori non erano invincibili, perfetti e supereroi. Questo aspetto è la cosa più difficile che devono affrontare i ventenni. Mi sento una figlia su cui il genitore può contare (…). Non ho niente contro i miei genitori, ne parlo benissimo perché sono fantastici. Ho imparato molto da loro perché sono stata la loro prima esperienza nella vita. E ho capito che, quando una persona dà tutto il suo meglio, non è incriminabile. Ho assorbito la loro passione per il lavoro“.

La risposta sul ritorno di fiamma tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker

Nella mattinata di lunedì 10 novembre 2025, Aurora Ramazzotti ha condiviso una storia su Instagram che sembra voler alleggerire la tensione creata attorno al presunto ritorno di fiamma tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.

Nella storia non si fa alcun riferimento diretto al gossip, ma il tono ironico e disincantato con cui elenca i suoi pensieri del mattino ha subito attirato l’attenzione: “Mentre preparo il cappuccino ho tempo di pensare che: mancano 25 giorni ai miei 29 anni. Adesso quando faccio serata l’hangover mi dura 48h. Sto già pensando ai fiori che devo prendere al mercato domani. Il cappuccino mi fa venire il cagotto ma me ne sbatto (sono una ribelle). Forse dovrei andare a correre. Ok ora posso tornare all’encefalogramma piatto (fatto stra fatica a scrivere questa parola)“. La scelta della figlia, almeno per ora, sembra essere quella di restare fuori da questo nuovo gossip.