Fedez torna a parlare della sua esperienza a X Factor nel suo “Pulp Podcast”, sollevando dubbi sulle dinamiche interne del talent.

Dopo la “dedica” dell’ex moglie Chiara Ferragni, Fedez prosegue con il suo lavoro e torna a far discutere, questa volta per alcune dichiarazioni fatte durante una puntata del suo “Pulp Podcast“, intitolata “I Teatrini dell’industria musicale con Luca Jurman“. Nel corso della conversazione, l’ex giudice di X Factor parla del talent show che lo ha visto protagonista in sei edizioni, ecco cosa ha detto.

Fedez e le rivelazioni su X Factor a Pulp Podcast

Nel dialogo con ospite Luca Jurman, volto noto per le sue posizioni critiche verso Amici, Fedez racconta la sua esperienza da giudice a X Factor senza accuse dirette, ma con delle osservazioni che non passano inosservate.

“Io su X Factor non ho mai visto cose particolarmente scorrette. Esistono dei metodi per fare andare avanti chi loro trovano più televisivo, che è la cosa più agghiacciante del mondo“, ha dichiarato il rapper.

Un passaggio che suggerisce come certe decisioni all’interno del programma possano essere influenzate da logiche diverse da quelle artistiche. Senza fare nomi o entrare nei dettagli, il rapper ha però aggiunto: “Ci sono purtroppo una serie di dinamiche che ti possono far storcere il naso. Una volta, volevano farmi eliminare…“, frase rimasta incompiuta a causa dell’intervento di Jurman che ha cambiato argomento, lasciando in sospeso il racconto.

La reazione nei commenti sui social

Il breve estratto del podcast di Fedez è finito su TikTok e ha subito attirato l’attenzione degli utenti, che nei commenti hanno espresso frustrazione e sospetti. Alcuni scrivono: “Sì ma io volevo sentire quello che stava dicendo“, mentre altri aggiungono: “Tutto organizzato“, oppure: “Per me lo fanno con tutte le trasmissioni di talent, è palese per quello non le vedo più“.

Ecco, a seguire, il video pubblicato su TikTok della puntata di Pulp Podcast: