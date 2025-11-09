Chiara Ferragni, la “dedica” a Fedez: la reazione dopo il video pubblicato sui social

Chiara Ferragni pubblica su TikTok “Perfect” di Ed Sheeran, la canzone del suo matrimonio con Fedez. Il riferimento è diretto e i commenti parlano chiaro.

Mentre Fedez ha lavato i “panni sporchi” nel suo libro, raccontando dettagli intimi e controversi della fine del suo matrimonio, Chiara Ferragni ha sempre preferito il silenzio, restando defilata e lontana dalle polemiche pubbliche. Nelle ultime ore, però, l’imprenditrice digitale ha pubblicato su TikTok un video che ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan. Si tratta dell’esibizione live di Ed Sheeran con la canzone Perfect, brano simbolo delle sue nozze.

Chiara Ferragni e l’annuncio dell’amore ritrovato

Parallelamente a questo video su TikTok, nelle scorse settimane, Chiara Ferragni ha anche parlato del suo presente sentimentale. In un’intervista concessa a Cosmopolitan, ha dichiarato: “Sì, sono felicemente innamorata e spero che duri per sempre. Sono molto romantica. Adoro essere innamorata, vedere le persone innamorate. Sono una fan dell’amore in generale (sorride)“.

Una rivelazione che conferma la relazione con Giovanni Tronchetti Provera, con cui l’influencer vive un amore riservato, lontano dalle luci dei riflettori.

La “dedica” nostalgica al matrimonio con Fedez

Chiara Ferragni ha accompagnato il video con una frase semplice ma significativa: “La canzone del mio matrimonio, rimane una delle mie preferite“. Nessun attacco, nessuna allusione diretta, ma tanto basta per riaccendere il coinvolgimento dei suoi follower. I commenti sotto al video sono esplosi, tra complimenti e critiche contro Fedez.

Alcuni dei commenti che hanno ricevuto il “mi piace” dell’imprenditrice. Tra questi: “Tu eri ‘pulita’, ci avevi messo il cuore e l’anima. Questo è l’importante“, oppure “La tua maturità nel mettere questo video“, “Senza maschere sempre” e ancora “Non si cancellano anni di vita e due figli! Sei meravigliosa Chiara, sei stupenda dentro e fuori! Hai ragione questa canzone è pura poesia“.

Ecco, il video pubblicato dall’influencer su TikTok: