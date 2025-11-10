Filippo Magnini esplode contro Ballando con le Stelle: accuse ai giudici, difesa di Giorgia Palmas e uno sfogo durissimo poi cancellato dai social che fa ipotizzare il ritiro.

Dopo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Filippo Magnini si è lasciato andare a un durissimo sfogo che ha infiammato il web e sollevato polemiche anche tra i fan del programma. Il campione di nuoto, in gara con la maestra Alessandra Tripoli, si è detto “stufo e deluso” per alcune insinuazioni che lo riguardano e che, a suo dire, hanno coinvolto anche sua moglie, Giorgia Palmas. Un video – poi cancellato – lo mostra mentre esprime la propria amarezza e ipotizza addirittura un ritiro imminente dal programma.

La lite in diretta con la giuria di Ballando con le Stelle

Durante la puntata di sabato 8 novembre, Magnini ha avuto un confronto acceso con i giudici del talent condotto da Milly Carlucci. Dopo l’esibizione, non ha nascosto il fastidio per i commenti ricevuti: “Mi devo togliere un sassolino e fare il rosicone fino alla fine. Ho visto clip bellissime per altri concorrenti, ma sono l’unico a cui qualcuno ha rotto le scatole facendo riferimento a mia moglie”, ha tuonato.

Le parole, dirette e amare, sembrano riferirsi a un commento di Guillermo Mariotto, che nella sesta puntata aveva sottolineato come Magnini avesse ballato “meglio senza Giorgia in sala”. L’ex nuotatore non ha gradito e pur senza far nomi ha commentato adirato: “È stato detto che se mia moglie è qui ballo male, smettetela per favore… Chi l’ha detto ha detto una cavolata”.

Già durante il confronto con la giuria, Magnini era apparso visibilmente provato e aveva concluso con una frase che ha fatto il giro dei social: “Mandatemi via, non ho più voglia di stare qui”.

Filippo Magnini, video cancellato e sfogo su Giorgia Palmas

Dopo la puntata, la tensione è esplosa definitivamente. Sul web è infatti riemerso un video che Filippo Magnini aveva pubblicato – e poi rimosso – in cui si lasciava andare a uno sfogo durissimo contro il programma e contro le voci circolate sul suo matrimonio. “Sono veramente stufo e deluso. Continuano a rompermi le scatole su insinuazioni di gelosie di mia moglie. Ma mia moglie è sempre stata la mia prima sostenitrice, sempre presente, felicissima di quello che faccio”, ha detto l’ex campione olimpico, aggiungendo: “Sono stufo che mia moglie debba prendere tutta la m*rda che volete darmi in questo programma”.

Poi, un’ultima frase che lascia aperti molti interrogativi: “Non sono venuto qui per farmi prendere in giro. Questa cosa sta diventando pesante, non so quanto ho voglia di andare avanti”. Adesso, il futuro di Magnini a Ballando con le Stelle dipenderà dallo spareggio previsto sabato 15 novembre, ma lo sfogo potrebbe aprire ad un possibile ritiro.