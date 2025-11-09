Adaline – L’eterna giovinezza: cast, trama e location del film con Blake Lively

Se siete alla ricerca di un film sul valore del tempo e sul timore della morte, Adaline – L’eterna giovinezza fa per voi : ecco trama e cast.

Simile a Il curioso caso di Benjamin Button, il film Adaline – L’eterna giovinezza merita di essere visto almeno una volta nella vita. La bravissima Blake Lively, nei panni della protagonista, è superlativa, ma anche Harrison Ford e gli altri membri del cast non sono da meno. Scopriamo trama, trailer e location.

Adaline – L’eterna giovinezza: trama e trailer

Uscito nel 2015 con la regia di Lee Toland Krieger, Adaline – L’eterna giovinezza vede come protagonista Blake Lively, attrice amata a livello internazionale grazie al ruolo di Serena van der Woodsen nella serie tv Gossip Girl. La trama tiene incollati allo schermo per tutti i 109 minuti della durata.

Adaline Bowman è una bellissima donna che all’età di 29 anni ha un terribile incidente d’auto. L’impatto non le toglie la vita, ma le dona l’immortalità. Così, pur essendo nata nel 1908, non invecchia mai, mentre il mondo attorno a lei segue il naturale corso dell’esistenza. Perfino la figlia la supera in età, diventando anziana.

L’unico modo per sopravvivere all’eternità è cambiare città di residenza e identità ogni volta che qualcuno si accorge che per lei il tempo non passa mai. Ovviamente, per Adaline è vietato innamorarsi. Tutto cambia quando incontra Ellis, l’unico uomo che potrebbe convincerla a perdere la sua immortalità.

Ecco il trailer di Adaline – L’eterna giovinezza:

Adaline – L’eterna giovinezza: cast e location

Oltre alla bravissima Blake Lively, il cast di Adaline – L’eterna giovinezza è composto da: Harrison Ford, Michiel Huisman, Kathy Baker, Amanda Crew, Richard Harmon ed Ellen Burstyn. La pellicola, che solo nelle prime cinque settimane di programmazione ha incassato 3,3 milioni di euro, è stata girata principalmente in Canada, con location a Vancouver, come l’Art Gallery e il VanDusen Botanical Garden. Alcune riprese si sono svolte a Coquitlam e alla Barnet Beach di Burnaby, sempre in terra canadese.