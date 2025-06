Belve Crime salta per l’Under 21: scoppia la polemica sul presunto pagamento a Bossetti. Quando torna in onda.

La seconda puntata di Belve Crime, lo spin-off condotto da Francesca Fagnani su Rai2, non andrà in onda il 17 giugno come previsto. A sostituire il programma in prima serata sarà il match tra Italia e Spagna Under 21 dei Campionati Europei di categoria. Un cambio di palinsesto che ha colto di sorpresa gli spettatori del format true crime, accolto con entusiasmo al debutto lo scorso 10 giugno con un 12,4% di share. Ma le “brutte notizie” non sono finite. Infatti, nelle scorse ore è scoppiata una nuova polemica che riguarda la precedente puntata del talk show. Scopriamo che cosa sta succedendo.

Belve Crime: la prossima puntata e la polemica

Il ritorno di Belve Crime è fissato per martedì 24 giugno. La programmazione aggiornata prevede le successive puntate nei giorni 1 e 8 luglio, mantenendo quindi la cadenza settimanale con una sola settimana di ritardo.

Oltre allo slittamento, a scuotere l’opinione pubblica è stata una dichiarazione esplosiva rilasciata da Fabrizio Corona nel suo format Falsissimo: secondo una fonte interna al carcere di Bollate, la Rai avrebbe pagato Massimo Bossetti una cifra a quattro zeri per partecipare al programma. Inizialmente si è parlato di 140 mila euro, poi smentiti dallo stesso Corona, che però insiste: “Ha preso una grandissima cifra“.

Francesca Fagnani

La produzione ha risposto con fermezza. In una nota ufficiale, Fremantle, che coproduce la trasmissione con Rai2, ha dichiarato: “Non è stato elargito alcun compenso al signor Massimo Bossetti“. La società si è riservata azioni legali per tutelare la propria immagine e quella della giornalista Francesca Fagnani, che ha commentato sui social: “Non è assolutamente vero“.

Il successo del debutto e l’attesa per la prossima puntata

La puntata d’esordio di Belve Crime ha messo sotto i riflettori il caso Bossetti, condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio. Tra testimonianze inedite e materiale d’archivio, il programma ha ricostruito i momenti salienti del processo, offrendo anche uno sguardo intimo sull’uomo, tra lettere ai figli e dichiarazioni di innocenza.

Nonostante la sospensione temporanea, l’interesse per il format resta altissimo, e l’attesa per il secondo episodio è ora ancora più carica di aspettative.

Il rinvio dovuto alla partita dell’Under 21 è solo una pausa temporanea. Belve Crime, con il suo stile diretto e crudo, continua a far discutere e a catalizzare l’attenzione del pubblico. Le polemiche non fanno che alimentare la curiosità per i prossimi episodi, che promettono nuovi colpi di scena nel panorama della cronaca nera italiana.