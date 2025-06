Squid Game 4 si farà? Il regista dice no, ma Lee Byung-hun lascia intravedere un possibile nuovo inizio per la serie.

La domanda più gettonata tra gli appassionati di serie tv è una: Squid Game 4 si farà? I fan di tutto il mondo della serie tv sudcoreana non sono ancora sazi e vorrebbero che lo sceneggiatore e regista Hwang Dong-hyuk si rimetta al lavoro il prima possibile. Sebbene il regista e sceneggiatore abbia bloccato ogni speranza, recentemente l’attore Lee Byung-hun ha parlato della possibilità di un ‘nuovo inizio‘.

Squid Game 4 si farà? Parla il registra e sceneggiatore

Squid Game è la serie più vista di sempre su Netflix, eppure il capitolo numero 4 potrebbe non vedere mai la luce. Sembra, infatti, che il regista e sceneggiatore Hwang Dong-hyuk abbia deciso di chiudere la serie con la terza stagione, disponibile sulla famosa piattaforma di streaming a partire dal 27 giugno 2025.

Nonostante sia stato il primo asiatico a vincere un Emmy per la regia, l’autore non sembra affatto propenso a mettere in cantiere un’altra stagione di Squid Game. Ha dichiarato: “Dopo aver visto la stagione 3, alcuni potrebbero pensare che ci sia spazio per una stagione 4, mentre altri sentiranno che non ce n’è bisogno. Ci sono stati momenti durante la produzione in cui la curiosità è salita anche a me“. Questo stimolo, però, non dovrebbe riguardare un quarto capitolo, ma uno spin-off di Squid Game.

Ecco il trailer di Squid Game 3:

Le parole dell’attore Lee Byung-hun

Non solo il regista, anche l’attore Lee Byung-hun, che nella serie è Front Man, ha fatto intendere che Squid Game 4 non ci sarà. Ma a differenza di Hwang Dong-hyuk, l’attore ha lasciato aperta la porta a “un nuovo inizio“.

“Il creatore dice che siamo arrivati al capolinea e lui è pronto a voltare pagina, ma per me potrebbe essere un nuovo inizio, se al pubblico le nuove puntate dovessero piacere“, ha dichiarato. Molto probabilmente, con “nuovo inizio” non intende un quarto capitolo, ma lo spin-off di cui ha parlato Hwang Dong-hyuk. Per scoprire se il regista manterrà la sua promessa non possiamo fare altro che attendere.