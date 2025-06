Se siete alla ricerca di serie TV come Prison Break da vedere in TV o in streaming, ecco quali sono quelle che non potete perdervi.

Se siete tra i tanti fan di Prison Break, vi siete appassionati alla sua storia e ai suoi personaggio e ora sentite la mancanza di Michael J. Scofield e volete vedere delle serie TV simili, che sappiano ricordarvela, ecco quali sono quelle che dovete assolutamente vedere in TV o in streaming.

Le serie TV come Prison Break da vedere

I signori della fuga: è la serie TV che più di ogni altra si avvicina a Prison Break. Non a caso sono presenti anche alcuni crossover tra le due serie. I produttori dei due show sono gli stessi, così come è lo stesso il tema attorno al quale è sviluppata la trama. Ovvero l’evasione da un carcere.

Oz: è una serie TV andata in onda tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000. Ma che dal 2017 è disponibile su Now TV. Come Prison Break è ambientata all’interno di un carcere e anche in Oz non mancano le guerre di potere e la quotidiana violenza tra i detenuti.

Strike Back: trovare serie TV ai livelli di Prison Break non è semplice, per certi versi però Strike Back si avvicina parecchio. La complessità della trama, i vari segreti che vengono via via scoperti e il modo in cui cambiano le situazioni in questa serie ricordano parecchio la serie TV con protagonista Michael J. Scofield.

Altre due serie TV per veri intenditori

Vis a Vis – Il prezzo del riscatto: tra le serie di Netflix c’è anche questo show spagnolo. Ambientato in un carcere femminile. Nel corso dei vari episodi delle quattro stagioni viene raccontata la vita delle detenute all’interno della casa circondariale.

Mindhunter: tra le serie TV simili a Prison Break su Netflix segnaliamo anche Mindhunter. In questo caso la vita e la psicologia dei detenuti viene raccontata attraverso le indagini di due agenti dell’FBI che riescono a stilare i profili psicologici dei serial killer attraverso una serie di interviste ai vari assassini.