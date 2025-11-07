“È tempo per uno stop”: l’annuncio di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro gela i fan

Dopo oltre 25 anni di carriera, i Negramaro si fermano. Giuliano Sangiorgi rivela i motivi di una scelta che nessuno si aspettava.

La notizia è arrivata come una doccia fredda, lasciando i fan senza parole. Dopo oltre venticinque anni di carriera, successi e concerti sold out, i Negramaro hanno deciso di prendersi una pausa. Già lo scorso anno, la band salentina aveva cancellato alcune date del tour sollevando un vero putiferio, ma questa volta arriva l’annuncio dello stop. A rivelarlo è stato lo stesso Giuliano Sangiorgi, che in un’intervista a La Repubblica ha parlato di un bisogno profondo di rallentare i ritmi. Ma cosa c’è dietro questa scelta?

L’ultimo tour prima dello stop

Prima di fermarsi, i Negramaro saluteranno il loro pubblico con un grande tour che attraverserà l’Italia. Una storia ancora semplice tour 2026 partirà il 20 giugno da Rock in Roma per concludersi a Milano l’8 settembre, in una serie di appuntamenti che si preannunciano già memorabili.

Lo spettacolo sarà una celebrazione dei loro più grandi successi, un viaggio nella musica e nelle emozioni che hanno segnato un’intera generazione. “Non abbiamo la fretta di scrivere e pubblicare il giorno dopo, come ormai succede spesso – sottolinea Sangiorgi – L’esperienza che vogliamo fare, in fondo, è piccola: stare con gli amici”.

Una decisione controcorrente in un panorama musicale sempre più veloce, che i Negramaro hanno scelto di affrontare con la loro consueta autenticità. “L’iper attualismo sta uccidendo la profondità della musica. I grandi autori hanno reso la canzone pura rispetto a qualsiasi moda”, ha concluso Sangiorgi, confermando ancora una volta la visione artistica e la coerenza che da sempre contraddistinguono la band.

L’annuncio a sorpresa dei Negramaro

Nel corso dell’intervista, il leader della band salentina ha spiegato le ragioni di questa scelta inaspettata. Nessuna crisi o addio definitivo, ma una decisione ponderata e sentita, maturata dopo anni di lavoro ininterrotto. Dopo il tour estivo nel 2026, i Negramaro si prenderanno una lunga pausa. “Non ci fermiamo dal 2017, nemmeno il Covid ci ha bloccati. Ora è il tempo giusto per uno stop”, ha raccontato Sangiorgi, lasciando intendere che il gruppo abbia bisogno di ritrovare un proprio equilibrio dopo anni di continua attività.

Sarà un saluto temporaneo, ma non si sa ancora per quanto durerà. “Quanto durerà non lo sappiamo, abbiamo bisogno di un grande respiro – spiega il frontman pugliese – Staremo insieme per parlare, ragionare: dopo 25 anni sarà un meritato riposo per tornare meglio di prima. Intanto scriveremo, viaggeremo, produrremo”. Parole che lasciano intendere una pausa rigenerante, più che una separazione.