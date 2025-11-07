Pierpaolo Pretelli, il primo figlio cresce in una famiglia allargata: il racconto di Ariadna Romero

La showgirl cubana Ariadna Romero parla del figlio avuto da Pierpaolo Pretelli e svela il rapporto speciale che lo unisce a Julio Iglesias Jr.

Un anniversario romantico, una famiglia allargata e un equilibrio che Ariadna Romero custodisce con orgoglio. La showgirl cubana ha festeggiato due anni d’amore con Julio Iglesias Jr., ma al centro del suo racconto non c’è solo la felicità di coppia: il legame tra il figlio Leonardo, avuto da Pierpaolo Pretelli, oggi felicemente in coppia con Giulia Salemi, e il figlio di Julio Iglesias è diventato il simbolo più autentico della serenità che oggi vive.

Ariadna Romero e Julio Iglesias Jr., due anni d’amore

Dopo il successo in Italia con film e programmi come Ballando con le Stelle e Pechino Express, Ariadna Romero si è costruita una nuova vita a Miami. Chiusa la parentesi con Pierpaolo Pretelli, qui ha trovato l’amore con Julio Iglesias Jr., secondogenito del celebre cantante spagnolo, e un nuovo equilibrio familiare. “Sono stati due anni assolutamente incredibili! Andiamo d’accordo meravigliosamente, come se fossimo sulla stessa lunghezza d’onda fin dal primo giorno”, ha raccontato il cantante a Hola!.

La coppia vive a Miami insieme a Leonardo, il figlio che Ariadna ha avuto da Pierpaolo Pretelli nel 2017. Iglesias Jr. non solo ha accolto il bambino nella loro quotidianità, ma ha costruito con lui un legame profondo e sincero. “Leo è un bambino fantastico. Adoro fare sport con lui. L’ho già messo su una tavola da windsurf e gli sto insegnando a giocare a basket, a tennis… Ora che ha otto anni è il momento perfetto per sviluppare le sue capacità fisiche”, ha confidato ancora il cantante.

Il legame tra Julio e il figlio di Pierpaolo Pretelli

Proprio questo rapporto speciale è il cuore della felicità di Ariadna Romero, che non nasconde la propria emozione nel vedere l’affetto tra il compagno e suo figlio. “Vederli insieme è la cosa più bella del mondo. Julio non è solo una figura paterna per lui, ma anche il suo migliore amico. A volte Leo lo chiama ‘fratello’, ed è così tenero… Sono stupita di quanto sia naturale il loro legame”, ha raccontato.

Oggi Ariadna vive una fase di grande equilibrio: il suo lavoro da agente immobiliare in Florida va a gonfie vele e il clima familiare è sereno. Il legame tra Julio Iglesias Jr., Ariadna e il piccolo Leo è diventato in questo contesto di serenità il simbolo di una famiglia moderna e felice, dove l’amore – anche quello nato da un passato diverso – trova sempre spazio per crescere.