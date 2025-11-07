Oriana Sabatini, la confessione sulla gravidanza: “Aborto spontaneo, io e Dybala…”

Dopo l’annuncio della gravidanza, Oriana Sabatini rivela l’aborto spontaneo e replica ai gossip sui presunti tradimenti di Dybala.

Una rivelazione intima e inattesa, arrivata in un momento di grande gioia per la coppia più amata del calcio e dello spettacolo. Oriana Sabatini, moglie di Paulo Dybala e presto mamma, dopo aver svelato alcune difficoltà legate alla sua gravidanza, ha deciso di raccontare un capitolo doloroso della sua vita che finora aveva tenuto per sé. Le sue parole, pronunciate nel corso di un’intervista televisiva, hanno commosso e sorpreso i fan.

Il racconto sulle gravidanze

Oriana Sabatini e Paulo Dybala hanno annunciato lo scorso settembre di essere in attesa della loro prima figlia, condividendo con il pubblico un tenero video dell’ecografia. Ma dietro la felicità della coppia si nasconde un dolore vissuto in silenzio.

Durante un’intervista al programma Olga, l’influencer argentina ha rivelato per la prima volta di aver avuto un aborto spontaneo a inizio 2025: “Sono stata incinta due volte. La prima purtroppo non è arrivata a termine”.

Un racconto sincero, che ha messo a nudo la fragilità e la forza di una donna che, insieme al marito, ha deciso di non arrendersi: “Ora sta andando bene anche se ci sono giorni nei quali sto davvero male”. Oriana ha poi aggiunto: “Mi fa stare male pensare a come mi sento, non è facile. Mi sento malissimo il 90% delle volte”.

La replica di Oriana Sabatini sui presunti tradimenti di Dybala

Nel corso dell’intervista, Oriana Sabatini ha voluto anche mettere fine ai pettegolezzi sui presunti tradimenti che da mesi circolano sul conto del marito Paulo Dybala. Con tono deciso, ha chiarito la sua posizione: “Leggo tutto, ma mi dà fastidio perché dicono cose senza uno straccio di prova. Se è vero, perché non lo mostrano?”.

L’influencer ha spiegato di essere serena e di non credere ai rumor che la riguardano, mostrando al tempo stesso il forte desiderio di proteggere la propria famiglia, oggi pronta ad accogliere una nuova vita: “Sarebbe fantastico se non dicessero niente di nessuno e non si mettessero nei guai con chi non conoscono e di cui non possono provare o dimostrare nulla. Odio davvero le persone cattive, e se proprio devi essere cattivo, fallo con gusto”.