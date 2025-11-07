Aurora Ramazzotti affronta la domanda sul botox ricevuta da un follower e condivide il suo pensiero sui ritocchini estetici.

Mentre tutti parlano di un possibile ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, a far discutere è stata anche una risposta di Aurora Ramazzotti sui social. L’influencer, da sempre molto attiva su Instagram, è stata protagonista di un botta e risposta con i suoi follower riguardo all’uso del botox.

Le recenti parole di Michelle Hunziker sui ritocchini estetici

Anche Michelle Hunziker, recentemente intervistata da Il Corriere della Sera, ha parlato del tema chirurgia estetica. Alla domanda se si fosse mai sottoposta a un lifting facciale, la showgirl svizzera ha risposto con decisione: “No“.

Ha poi spiegato: “Riconosco che ci sono lifting facciali fatti bene e fino a 10 anni fa ero convinta che a 55 o 60 anni magari ai mini lifting sarei ricorsa, perché i filler cambiano i volumi del volto“. Tuttavia, la sua opinione è cambiata con l’evoluzione delle tecnologie estetiche.

“Oggi, però, ci sono tecnologie incredibili per cui puoi davvero invecchiare bene, con i tuoi volumi, come laser e Thermage che vanno a stimolare il tuo collagene“, ha dichiarato.

Il botta e risposta di Aurora Ramazzotti sul botox

Tornado ad Aurora Ramazzotti, tutto è nato da una semplice domanda apparsa sotto una foto di su Instagram: “Aury chi ti fa il botox??? Dacci info“. La risposta non si è fatta attendere e ha spazzato via ogni dubbio.

In una storia su Instagram, la figlia di Eros Ramazzotti ha dichiarato: “Mai fatto niente. Neanche mezza punturina o trattamento estetico. Non sono contro (anzi) ma mi fa un po’ paura iniettarmi cose…”. Ha poi aggiunto una promessa ai suoi follower: “Prometto che se mai farò qualcosa I won’t gatekeep“, ovvero non terrà per sé eventuali trattamenti futuri, mostrando apertura e trasparenza verso chi la segue.

“Cercherò di rimanere naturale più a lungo possibile, sperando di aver ereditato i geni della Hunzi“, ha concluso, facendo riferimento con affetto alla madre.