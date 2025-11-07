Andrea Delogu travolta dal dolore per la perdita del fratello: Francesca Fialdini rivela il modo con cui ha scelto di starle accanto.

Nel momento più difficile della vita di Andrea Delogu, anche i compagni di Ballando con le stelle hanno scelto di stringersi – seppur in silenzio – attorno alla conduttrice. Dopo la perdita del fratello Evan, appena 18enne, Andrea ha abbandonato momentaneamente il programma di Milly Carlucci per tornare dalla sua famiglia a Bellaria Igea Marina. Tra i colleghi che più le sono stati vicini c’è anche Francesca Fialdini, che ha raccontato come ha scelto di affrontare questa dolorosa circostanza.

Francesca Fialdini e l’infortunio a Ballando con le Stelle

In seguito alla tragica notizia del terribile lutto, Andrea Delogu non è ancora tornata a Roma. L’esperienza a Ballando con le stelle si è quindi interrotta, almeno per ora, e non è chiaro se la conduttrice deciderà di rientrare nel cast nel breve periodo. Intanto, anche per Francesca Fialdini il percorso nel programma è diventato più incerto.

La conduttrice Francesca Fialdini si esibisce a Ballando con le Stelle – www.donnaglamour.it

La giornalista, infatti, ha subito un infortunio al piede che sabato scorso le ha impedito di ballare. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, le dita gonfie e il piede fasciato la costringono a restare a riposo, alternando impacchi di ghiaccio e fisioterapia.

Nonostante tutto, il suo obiettivo resta chiaro: “The show must go on”. Al fianco del maestro Giovanni Pernice, Francesca spera di tornare presto in pista e di onorare con la sua determinazione lo spirito del programma, anche in un momento così difficile per tutti.

Come sta Andrea Delogu: il gesto di Francesca Fialdini

In attesa di scoprire quale sarà il destino di Andrea Delogu e di Francesca Fialdini nello show del sabato era di Rai1, la conduttrice del programma Da noi…a ruota libera ha rilasciato un’intervista a La Stampa svelando come ha deciso di condividere il dolore della collega. “Ho fatto quello che avrei voluto facessero con me: non l’ho chiamata, ma le ho scritto, facendo sentire la mia presenza e dandole la libertà di rispondere o stare in silenzio”, ha spiegato con sensibilità e delicatezza. Un gesto discreto ma sincero, in un momento in cui anche il silenzio può essere la forma più autentica di vicinanza.