Emanuela Folliero racconta a “Storie al bivio” il malore per un’allergia alla codeina e il tentativo di truffa ai danni della madre 97enne.

Mentre l’annuncio di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro gela i fan, Emanuela Folliero condivide un’esperienza sconvolgente durante la puntata di sabato 8 novembre del programma “Storie al bivio”, in onda su Rai 2 alle 15.30 e condotto da Monica Setta. La conduttrice ha raccontato, come riportato da Leggo.it, di aver vissuto momenti di puro terrore a causa di una reazione allergica inaspettata a un farmaco.

Emanuela Folliero e la truffa sventata ai danni della madre

Come se non bastasse il problema di salute, Emanuela Folliero si è trovata a fronteggiare un altro episodio grave: un tentativo di truffa ai danni della madre Carla, 97 anni. “È stata chiamata a casa da gente che le chiedeva soldi perché io avevo avuto un incidente“, ha spiegato.

“Ho chiamato subito i carabinieri che sono stati prontissimi a raggiungere mamma a casa sua a Milano mentre io ero a Roma a registrare da Monica Setta“, ha dichiarato. “Tutto ciò accade spesso agli anziani soli e non tutti hanno la fortuna di avere un figlio che agisce tempestivamente“, ha aggiunto, lanciando un appello alla vigilanza verso le persone anziane, spesso prese di mira da questo tipo di raggiri.

Il malore improvviso e la corsa in ospedale

“Pochi giorni fa ho temuto di morire“, ha dichiarato Emanuela Folliero a “Storie al bivio”. La conduttrice ha raccontato di aver avuto un fortissimo mal di testa che non passava, per il quale ha assunto un farmaco contenente codeina, senza sapere di essere allergica a questo principio attivo.

“Ho preso un farmaco alla codeina senza sapere di essere allergica e mi sono sentita mancare“, ha spiegato durante l’intervista con Monica Setta. La situazione è rapidamente degenerata, costringendola a recarsi con urgenza al pronto soccorso. “Corsa al Pronto soccorso, esami per capire se fosse infarto, terrore puro. Poi la diagnosi, le cure e la certezza di non essere in pericolo di vita,un vero respiro di sollievo!“, ha concluso.