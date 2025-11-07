Uomini e Donne, l’amatissima tronista è incinta del fidanzato calciatore: l’annuncio

L’ex tronista di Uomini e Donne, Sara Tozzi, sorprende i fan con un video tenerissimo: è incinta del fidanzato calciatore. Le reazioni sono commoventi.

Non solo proposte di matrimonio, ma anche dolci attese tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne. Con un video tenerissimo e un messaggio che ha commosso i fan, l’ex tronista Sara Tozzi, ha scelto di condividere una delle notizie più belle della sua vita. Dopo anni lontana dai riflettori, la giovane modenese è tornata a far parlare di sé con un annuncio che racchiude tutto l’amore e la serenità del momento che sta vivendo. L’ex protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi diventerà presto mamma.

La nuova vita accanto a Pierluigi Cappelluzzo

Oggi Sara Tozzi è felicemente fidanzata con Pierluigi Cappelluzzo, calciatore classe 1996 che milita nella Correggese, squadra di Serie D. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Siena, ha indossato anche le maglie di Verona, Pescara e Imolese. Un percorso sportivo costante e solido, proprio come la storia d’amore che lega i due.

La loro relazione, seppur riservata, è stata raccontata dalla stessa Sara in alcuni post condivisi sui social. “Con te, per la prima volta, sento che è giusto”, aveva scritto lo scorso giugno, lasciando intendere quanto questa storia l’avesse cambiata profondamente. In un altro messaggio, aveva parlato del calciatore come dell’uomo che è riuscito a “liberarla dalla voglia di scappare”, rivelando un legame autentico, costruito passo dopo passo, lontano dai riflettori.

L’ex tronista Sara Tozzi presto mamma

In un post pubblicato su Instagram, accompagnato da un breve filmato che mostra le reazioni dei suoi familiari e le prime ecografie, l’ex tronista di Uomini e Donne ha scritto una frase poetica e delicata: “Sì che lo sai, che viene Maggio e sciolgo le brine”.

Prima di trovare la serenità, Sara Tozzi aveva vissuto un percorso sentimentale turbolento, iniziato proprio davanti alle telecamere di Uomini e Donne. Il suo trono, andato in onda nel 2019, si concluse senza scelta dopo l’addio del suo ex corteggiatore Javier Martinez, che lasciò il programma a seguito di una segnalazione. Tra i due, però, la frequentazione proseguì anche fuori dallo studio.

Oggi però quella fase appartiene al passato. L’ex tronista ha ritrovato il sorriso accanto a Pierluigi Cappelluzzo e si prepara a vivere il suo ruolo più importante: quello di mamma.