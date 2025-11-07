Cristian Totti, festa di compleanno da sogno: la sorpresa speciale per il figlio di Ilary Blasi

Cristian Totti ha festeggiato i suoi 20 anni con un party esclusivo nella villa all’Eur. Presente anche la fidanzata Melissa Monti, che gli ha dedicato una dolce sorpresa d’amore.

Cristian Totti ha raggiunto un traguardo importante: ha spento le sue prime venti candeline. In occasione del suo compleanno, il ragazzo ha scelto di celebrarlo nel modo più esclusivo possibile. Il primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi ha organizzato un super party nella villa di famiglia all’Eur, a Roma, dove amici e affetti più cari si sono riuniti per aspettare insieme a lui la mezzanotte. Messe da parte le indiscrezioni che vedrebbero in corso una tensione tra il padre e la sorella Chanel, musica, luci e brindisi hanno accompagnato l’ingresso ufficiale di Cristian nei vent’anni. Tra gli ospiti non poteva mancare la fidanzata Melissa Monti, attrice in ascesa e volto dei Cesaroni, che ha reso la serata ancora più speciale con un gesto romantico e una dedica d’amore speciale.

Ilary Blasi, la dedica social al “piccolo gigante”

Non potevano mancare gli auguri di mamma Ilary Blasi, che ha scelto un tono dolce e nostalgico per il suo messaggio. Su Instagram ha pubblicato una foto estiva insieme al figlio, accompagnata dalla frase: “Tanti auguri al mio piccolo gigante”.

Il gesto ha commosso i fan e confermato il forte legame tra madre e figlio, nonostante i cambiamenti familiari degli ultimi anni. Assente dai social la sorella Chanel, impegnata con le registrazioni di Pechino Express, mentre papà Francesco Totti ha preferito il silenzio, lasciando che fosse la festa a parlare per lui.

Melissa Monti, sorpresa e dedica per Cristian Totti

A rendere ancora più tenero il compleanno di Cristian Totti è stata proprio Melissa Monti. L’attrice ha condiviso sui social un messaggio dolcissimo dedicato al fidanzato, accompagnato da un collage di foto che li ritrae complici e sorridenti: “Alla mia metà, ti auguro solo il meglio in ogni passo della tua vita. Che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni e continuare a sorridere come solo tu sai fare”.

Allo scoccare della mezzanotte, la giovane attrice ha sorpreso Cristian con una torta personalizzata con la scritta “Auguri Amore”. I due si sono scambiati un bacio tra gli applausi degli amici presenti, e il momento è stato immortalato dalla sorella di Melissa, Martina Monti, che ha condiviso il video nelle sue storie.