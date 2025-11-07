“Sono in crisi”: bomba su Giulia De Lellis e Tony Effe, l’indiscrezioni

Giulia De Lellis e Tony Effe al centro dei gossip: secondo le ultime indiscrezioni, la coppia sarebbe in crisi dopo la nascita della figlia Priscilla. Ecco cosa sta succedendo davvero.

Cresce la curiosità intorno alla coppia più chiacchierata del momento: Giulia De Lellis e Tony Effe. Dopo la nascita della loro primogenita, Priscilla, i due starebbero attraversando un momento delicato. L’influencer ne ha già parlato apertamente proprio di recente, svelando in che modo è cambiata la sua vita in tre. I fan, che da settimane notano movimenti social insoliti e pochi contenuti condivisi insieme, si chiedono cosa stia accadendo davvero dietro le quinte. La coppia, che ha sempre scelto la riservatezza, continua a mantenere il massimo riserbo, ma il gossip non si ferma, così come le indiscrezioni sulla presunta crisi interna alla coppia.

L’indiscrezione che agita i fan

A lanciare il gossip è stato Amedeo Venza, che su Instagram ha scritto: “Aria di crisi per Tony e Giulia. Stanno mantenendo il riserbo, sperando si possa superare. Non so se lei smentirà, ma a dirlo sono persone vicinissime a loro”. Una rivelazione che ha subito acceso i riflettori su quella che per molti era la golden couple dell’anno.

Giulia De Lellis e Tony Effe alla sfilata PDF durante la Settimana della Moda Uomo Autunno/Inverno 2025-2026 a Milano, il 17 gennaio 2025 – www.donnaglamour.it

Anche l’esperta di gossip Deianira Marzano ha confermato che la coppia starebbe affrontando un periodo complicato, pur cercando di restare unita. E mentre i fan cercano indizi nei post e nelle stories di Tony e Giulia, un altro nome noto al mondo del gossip ha aggiunto dettagli inaspettati.

Le rivelazioni su Giulia De Lellis e Tony Effe

A confermare le voci di crisi è stato infatti Alessandro Rosica, secondo cui la relazione tra Giulia De Lellis e Tony Effe sarebbe ormai “quasi giunta al termine”. L’esperto di gossip ha aggiunto che la nascita della primogenita Priscilla, anziché unirli, avrebbe creato una frattura ancora più grande.

Eppure, nonostante le voci insistenti, la coppia non ha mai rilasciato dichiarazioni ufficiali. Giulia, che sui social ha raccontato solo la sua stanchezza e l’immenso amore per la piccola, sembra concentrata sul suo nuovo ruolo di mamma, mentre Tony continua a proteggere la propria vita privata. È possibile che si tratti solo di un periodo di assestamento, comune a molte coppie dopo la nascita di un figlio. Per ora, nessuna conferma né smentita. Ma una cosa è certa: il mistero intorno a Giulia e Tony continua ad alimentare la curiosità dei fan.