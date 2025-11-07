“Faccio i 5 tibetani”: Antonella Elia accende lo studio della Balivo, scintille con Elena Santarelli

A La Volta Buona, Antonella Elia difende i 5 tibetani come segreto di giovinezza. Polemica con Silvio Garattini ed Elena Santarelli.

Mentre Aurora Ramazzotti risponde a chi le chiede se fa botox, Antonella Elia sceglie un altro modo per prendersi cura di sé: i 5 tibetani. Ospite del programma La Volta Buona, la showgirl ha raccontato in un servizio dalla sua casa la sua personale routine quotidiana per mantenersi giovane e in forma, innescando un vivace scambio di opinioni con il professor Silvio Garattini.

I “5 tibetani” secondo Antonella Elia

Durante il servizio televisivo a La Volta Buona, Antonella Elia ha mostrato al pubblico gli esercizi che compongono il suo rituale quotidiano, spiegando: “È il segreto della longevità, basta crederci“. La showgirl, 62 anni e in splendida forma, attribuisce a questi movimenti dinamici parte del suo benessere fisico e mentale.

I 5 tibetani sono esercizi che puntano a stimolare i chakra e armonizzare l’energia del corpo, portando secondo lei benefici come maggiore vitalità, flessibilità e calma. La pratica, come si legge online, prevede di iniziare con un numero ridotto di ripetizioni, tra 3 e 5 per ciascun esercizio, aumentando progressivamente fino a un massimo di 21.

La botta e risposta con il professor Garattini ed Elena Santarelli

Le dichiarazioni entusiaste di Antonella Elia non hanno convinto il professor Silvio Garattini, che ha commentato con tono critico: “Si possono chiamare riti tibetani o si possono chiamare esercizi in palestra, non trovo che ci sia niente di particolare o che abbia a che fare o sia diverso da quello che ognuno può fare, nel modo che ritiene più opportuno“.

“Professore, mi perdoni, ma la devo contraddire“, ha risposto l’attrice e conduttrice, aggiungendo: “Questi riti antichissimi vengono dai monasteri in Himalaya dove gli antichi lama li praticavano ed hanno il dono dell’eterna giovinezza, della longevità. So che lei è piuttosto scettico ma sono la base dello yoga, forse lo yoga è nato dai 5 tibetani“, ha dichiarato con ironia.

Garattini, però, ha tenuto il punto: “Lo yoga è un’altra cosa“. Intanto, in studio da Caterina Balivo, anche Elena Santarelli non si è dimostrata convinta. “Non so se ti rilassano tanto...”. La Elia la punge: “Non riesco a parlare perché ti infili“. Conclude l’altra conduttrice: “Siamo in diretta“.